 La Casa Blanca descarta redadas en Super Bowl con Bad Bunny
Farándula

La Casa Blanca descarta redadas en el Super Bowl con Bad Bunny

El revuelo comenzó cuando Corey Lewandowski, exasesor de Donald Trump, aseguró que agentes de inmigración (ICE) estarían presentes en el Super Bowl.

Compartir:
Bad Bunny, Foto EFE
Bad Bunny / FOTO: Foto EFE

En medio de la polémica generada por los comentarios de asesores republicanos sobre posibles operativos migratorios durante el Super Bowl, la Casa Blanca decidió aclarar los rumores: "Por ahora no hay planes de redadas durante el evento", aclarando especulaciones que se volvieron virales tras anunciarse que Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo en la edición de 2026.

El revuelo comenzó cuando Corey Lewandowski, exasesor de Donald Trump, aseguró que agentes de inmigración (ICE) estarían presentes en el Super Bowl para detener a personas indocumentadas, apuntando directamente al hecho de que el artista latino lideraría el espectáculo.

Ante estas declaraciones, voceros de la Casa Blanca indicaron que no hay indicios oficiales ni decisiones administrativas que autoricen operativos especiales o redadas durante el evento deportivo. La administración busca desactivar la tensión política que creció al mezclar espectáculo, inmigración y seguridad nacional.

Bad Bunny anunció su participación

El Super Bowl LX se llevará a cabo en el Área de la Bahía de San Francisco el 8 de febrero de 2026, y los paquetes de entradas de On Location, el proveedor oficial de hospitalidad de la NFL, ya están disponibles.

El anuncio de la participación de Bad Bunny fue hecho de forma sorpresiva durante la transmisión del partido, como suele ocurrir con las grandes revelaciones del evento. La NFL, Apple Music y Roc Nation coanunciaron la noticia, subrayando el carácter global del intérprete latino y su impacto en audiencias multiculturales.

En su declaración pública, Bad Bunny dedicó su participación a su herencia cultural y comunidad: un mensaje que resonó especialmente al considerar que omitió fechas en su gira por Estados Unidos, citando preocupación por posibles redadas migratorias en conciertos.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, nació el 10 de marzo de 1994 en Vega Baja, Puerto Rico. Reconocido por fusionar reguetón, trap latino y música urbana con elementos de otros géneros, ha sido clave para popularizar el rap en español en audiencias globales.

Entre sus álbumes más destacados están X 100pre, YHLQMDLG, El Último Tour del Mundo y Un Verano Sin Ti.

Un Verano Sin Ti hizo historia al convertirse en el primer álbum en español en encabezar la lista Billboard 200, y generó un fenómeno de streaming mundial. Además de su música, Bad Bunny ha incursionado en la actuación, la lucha libre profesional (WWE) y el activismo cultural.

Foto embed
Asesor de Trump critica a Bad Bunny. - Redes sociales.

Mira también:

@emisorasunidas897

Motorista arrollado en zona 9 perdió su pierna y continúa hospitalizado. . . #Zona9 #Motorista #AgresionVial

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

MP realiza diligencia de inspección en sede del Ballet Folklóricot
Nacionales

MP realiza diligencia de inspección en sede del Ballet Folklórico

12:12 PM, Oct 03
Romario da Silva, el Jugador del Partido en clasificación de Xelajút
Deportes

Romario da Silva, el Jugador del Partido en clasificación de Xelajú

10:56 AM, Oct 03
¿Qué se sabe sobre la nueva amenaza que recibió el hospital Roosevelt?t
Nacionales

¿Qué se sabe sobre la nueva amenaza que recibió el hospital Roosevelt?

09:29 AM, Oct 03
Christian Nodal presume impresionante cambio físico y revive polémicas recientest
Farándula

Christian Nodal presume impresionante cambio físico y revive polémicas recientes

10:08 AM, Oct 03

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridLiga NacionalJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos