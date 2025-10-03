La Casa Blanca descarta redadas en Super Bowl con Bad Bunny

En medio de la polémica generada por los comentarios de asesores republicanos sobre posibles operativos migratorios durante el Super Bowl, la Casa Blanca decidió aclarar los rumores: "Por ahora no hay planes de redadas durante el evento", aclarando especulaciones que se volvieron virales tras anunciarse que Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo en la edición de 2026.
El revuelo comenzó cuando Corey Lewandowski, exasesor de Donald Trump, aseguró que agentes de inmigración (ICE) estarían presentes en el Super Bowl para detener a personas indocumentadas, apuntando directamente al hecho de que el artista latino lideraría el espectáculo.
Ante estas declaraciones, voceros de la Casa Blanca indicaron que no hay indicios oficiales ni decisiones administrativas que autoricen operativos especiales o redadas durante el evento deportivo. La administración busca desactivar la tensión política que creció al mezclar espectáculo, inmigración y seguridad nacional.
Bad Bunny anunció su participación
El Super Bowl LX se llevará a cabo en el Área de la Bahía de San Francisco el 8 de febrero de 2026, y los paquetes de entradas de On Location, el proveedor oficial de hospitalidad de la NFL, ya están disponibles.
El anuncio de la participación de Bad Bunny fue hecho de forma sorpresiva durante la transmisión del partido, como suele ocurrir con las grandes revelaciones del evento. La NFL, Apple Music y Roc Nation coanunciaron la noticia, subrayando el carácter global del intérprete latino y su impacto en audiencias multiculturales.
En su declaración pública, Bad Bunny dedicó su participación a su herencia cultural y comunidad: un mensaje que resonó especialmente al considerar que omitió fechas en su gira por Estados Unidos, citando preocupación por posibles redadas migratorias en conciertos.
Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, nació el 10 de marzo de 1994 en Vega Baja, Puerto Rico. Reconocido por fusionar reguetón, trap latino y música urbana con elementos de otros géneros, ha sido clave para popularizar el rap en español en audiencias globales.
Entre sus álbumes más destacados están X 100pre, YHLQMDLG, El Último Tour del Mundo y Un Verano Sin Ti.
Un Verano Sin Ti hizo historia al convertirse en el primer álbum en español en encabezar la lista Billboard 200, y generó un fenómeno de streaming mundial. Además de su música, Bad Bunny ha incursionado en la actuación, la lucha libre profesional (WWE) y el activismo cultural.
