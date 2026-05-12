 Trump parte rumbo a China para reunirse con Xi Jinping
Internacionales

Trump parte rumbo a China para reunirse con Xi Jinping

Trump tiene previsto reunirse con Xi el jueves y el viernes. Su agenda incluye, además, una visita al Templo del Cielo, una cena de Estado y su partida el viernes.

Compartir:
Trump parte rumbo a China para reunirse con Xi Jinping, EFE
Trump parte rumbo a China para reunirse con Xi Jinping / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, partió este martes rumbo a China para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en un viaje marcado por la guerra de Irán.

Trump abordó el avión presidencial Air Force One en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington, pasadas las 14.36 horas (locales). El Air Force One hará una parada en la ciudad de Anchorage, en Alaska, para repostar combustible este martes por la noche y proseguirá el vuelo hacia la capital china, Pekín, donde está previsto que aterrice a las 19.45 horas (locales).

Trump tiene previsto reunirse con Xi el jueves y el viernes. Su agenda incluye, además, una visita al Templo del Cielo, una cena de Estado y su partida el viernes.

La visita de Trump a China, la primera en más de ocho años, estaba prevista para el pasado marzo, pero se aplazó debido a la guerra que EE. UU. e Israel lanzaron contra Irán.

Foto embed
Trump parte rumbo a China para reunirse con Xi Jinping - EFE

El líder estadounidense ha solicitado a China, el mayor comprador de petróleo iraní, que convenza a Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de hidrocarburos que Irán bloqueó tras el inicio de la ofensiva estadounidense.

Al salir de la Casa Blanca, el mandatario explicó a la prensa que mantendrá una "larga conversación" con Xi sobre Irán, aunque restó importancia a la necesidad de ayuda de Pekín.

Trump explicó el lunes también que abordará con Xi el apoyo histórico de Washington a Taiwán y el suministro de armamento para la isla, que Pekín considera una provincia rebelde y que no descarta ocupar militarmente.

"Al presidente Xi no le gusta que lo hagamos (enviar armas a Taiwán) y lo discutiremos", dijo.

La última vez que se reunieron Trump y Xi fue en octubre del año pasado, en Corea del Sur, y sirvió para aliviar la guerra comercial entre ambas superpotencias, con la reducción de algunos aranceles y el levantamiento de varias restricciones.

*Con información de EFE

En Portada

CC declara sin lugar amparos contra postuladora del MPt
Nacionales

CC declara sin lugar amparos contra postuladora del MP

12:59 PM, Mayo 12
Estudiantes de Usac anuncian caminata en apoyo a la transición en el MPt
Nacionales

Estudiantes de Usac anuncian caminata en apoyo a la transición en el MP

11:33 AM, Mayo 12
Dos heridos tras accidente de unidad de bomberos que atendía llamado de emergenciat
Nacionales

Dos heridos tras accidente de unidad de bomberos que atendía llamado de emergencia

12:14 PM, Mayo 12
Al Hilal pospone el alirón del Al Nassr en el tiempo añadidot
Deportes

Al Hilal pospone el alirón del Al Nassr en el tiempo añadido

02:09 PM, Mayo 12
El Barça analiza demandar a Florentino Pérez tras acusaciones de corrupciónt
Deportes

El Barça analiza demandar a Florentino Pérez tras acusaciones de corrupción

12:56 PM, Mayo 12

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalFiscal GeneralMundial 2026Ministerio PúblicoLiga NacionalReal MadridJusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos