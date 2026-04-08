China registra ventas históricas antes del Mundial 2026

El "bazar del mundo" de Yiwu vive un auge histórico: pedidos de souvenirs y camisetas para el Mundial 2026 superan ampliamente los de la edición pasada.

El Mundial 2026 ya comienza a generar un notable impacto en el comercio internacional, y China se posiciona nuevamente como uno de los principales beneficiarios. En la ciudad de Yiwu, conocida como el "bazar del mundo" por albergar el mayor mercado mayorista de productos pequeños, los comerciantes reportan un volumen récord de pedidos, superando incluso las cifras registradas durante la Copa del Mundo de Catar 2022. Este auge se produce a poco más de dos meses del inicio del torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los factores que impulsa este crecimiento es la ampliación del formato del torneo, que pasará de 32 a 48 selecciones participantes. Este cambio no solo incrementa el interés global, sino que también multiplica la demanda de productos relacionados con las distintas selecciones. Según reportes del medio económico Yicai, las ventas no han dejado de crecer, impulsadas tanto por compradores tradicionales como por nuevos clientes que llegan a Yiwu en busca de mercancía vinculada al evento.

China prevé ventas récord

La empresaria Chen Xianchun, dedicada a la venta de artículos de papelería y productos deportivos, ha experimentado un aumento significativo en su negocio. De acuerdo con sus declaraciones, los pedidos digitales —provenientes de clientes habituales— han crecido un 60 %, mientras que las ventas presenciales, impulsadas por nuevos compradores, han subido un 30 % en comparación con el Mundial anterior. Entre los productos más demandados destacan llaveros, chapas e imanes, artículos pequeños pero altamente populares entre los aficionados.

Por su parte, comerciantes del sector textil también anticipan cifras récord. Un vendedor de camisetas en la provincia de Cantón estima colocar hasta 150.000 unidades de cara al torneo, más del doble de lo vendido en 2022. Expertos como Zhang Zhouping, de Bense Think Tank, señalan que el verdadero pico de ventas podría llegar una vez iniciado el Mundial, especialmente si emergen selecciones sorpresa o finalistas inesperados. En ese escenario, la capacidad de reacción del mercado chino será clave para capitalizar la demanda global en tiempo real.

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