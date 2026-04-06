 Hincha argentino deja novia embarazada para ir al Mundial 2026
Deportes

La historia del fan de Messi que dejó a su novia embarazada para ir caminando al Mundial 2026

Alejo Ciganotto decidió interrumpir su viaje a pie rumbo a la Copa del Mundo luego de las duras críticas que recibió.

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Lionel Messi logró el título mundial en Catar 2022
Lionel Messi logró el título mundial en Catar 2022 / FOTO: FIFA

Un joven sorprendió al mundo del deporte al abandonar una travesía única hacia el Mundial de fútbol.

Él había dejado a su novia embarazada para cumplir el sueño de caminar hasta el evento internacional, pero tras recibir críticas en redes sociales, tomó la inesperada decisión de regresar a casa.

La historia, que generó controversia en las redes sociales, se viralizó rápidamente debido a la mezcla de determinación, sacrificio y la sensibilidad del contexto personal.

Alejo Ciganotto, identificado como seguidor ferviente de su selección de Argentina, originalmente emprendió su ambiciosa caminata hacia el Mundial, inspirando a otros fanáticos y atrayendo la atención de medios y usuarios de internet.

La historia del famoso hincha dio un giro inesperado. Lo que comenzó como una travesía cargada de ilusión rumbo al Mundial 2026 terminó abruptamente en las últimas horas, cuando el propio protagonista anunció que regresará a la Argentina tras verse desbordado por las críticas en redes sociales.

El joven había ganado notoriedad por emprender un viaje a pie hacia la Copa del Mundo, una aventura que lo llevó incluso a cruzar la frontera y llegar a Bolivia. 

Sin embargo, su decisión de dejar en el país a su pareja embarazada, quien había conocido en Brasil en una de sus travesías e hizo que viniera a vivir a Argentina, generó un fuerte rechazo en plataformas digitales, donde miles de usuarios cuestionaron su accionar.

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Las críticas y la reacción en redes sociales

La noticia se difundió rápidamente en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, donde usuarios expresaron su opinión respecto al viaje. 

Los comentarios más duros cuestionaron la ética de abandonar la responsabilidad familiar justo antes de un nacimiento, mientras otros pidieron empatía considerando el carácter excepcional del desafío.

Entre los mensajes, muchos usuarios subrayaron que el fútbol y los sueños personales jamás deben anteponerse al bienestar de una familia, especialmente ante la inminente llegada de un hijo.

La presión fue tal que Ciganotto decidió ponerle fin a su recorrido: "Voy a ver el partido de Racing en Sucre y después vuelvo a Argentina. Se terminó el viaje, no puedo mentalmente después de ver esto", expresó, visiblemente afectado por la situación que se generó en torno a su historia.

En otro mensaje, profundizó sobre su estado emocional y dejó en claro que priorizará su bienestar: "Me vuelvo para Argentina voy a cuidar mi salud mental, perdón a todos los que me apoyaron desde el principio".

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