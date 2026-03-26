 Selección de Argentina ensaya su once de gala con Messi
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Selección de Argentina ensaya su once de gala con Messi

Los actuales campeones del mundo jugarán con Mauritania y Zambia, en las últimas presentaciones de "Leo" en tierra argentina.

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Lionel Messi se entrena con argentina para el duelo ante Mauritania
Lionel Messi se entrena con argentina para el duelo ante Mauritania / FOTO: EFE

La selección de Argentina realizó su segundo entrenamiento con la plantilla completa de cara al amistoso del viernes ante Mauritania en la Bombonera de Buenos Aires. Con el capitán Lionel Messi como estandarte, el seleccionador, Lionel Scaloni, pudo contar esta tarde en el predio de prácticas de la localidad bonaerense de Ezeiza con sus 30 citados.

Las molestias musculares de Nicolas Otamendi (Benfica) y Rodrigo De Paul (Inter Miami) son interrogantes sobre sus presencias en el once titular ante el elenco africano.

De la nómina inicial de 28 convocados, el cuerpo técnico sumó a último momento a Franco Mastantuono (Real Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).

Con la lista definida, el entrenador realizó dos cambios por lesiones: Lucas Martinez Quarta (River Plate) por Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) y Agustín Giay (Palmeiras) por Gonzalo Montiel (River Plate).

Argentina confirma amistoso para el 31 de marzo y no será Guatemala

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) agradeció los esfuerzos hechos por la Federación de Futbol de Guatemala.

Preparación para el Mundial 2026

Luego del amistoso ante Mauritania, organizado a último momento tras la cancelación de la Finalissima ante España por el conflicto en Medio Oriente, Argentina se medirá ante Zambia también en el estadio del Boca Juniors como despedida antes del Mundial.

Argentina integrará el grupo J en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con debut el 16 de junio ante Argelia, en Kansas; se medirá el 22 con Austria, en Dallas, y cerrará su participación en esta fase cinco días después contra Jordania también en Dallas.

La "Albiceleste" de Argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, tiene pensado disputar dos amistosos en territorio estadounidenses con rivales y sedes a confirmar.

Es de recordar que la selección argentina de futbol se mediría a Guatemala en un duelo amistoso el próximo 31 de marzo, pero una situación antirreglamentaria obligó a los chapines a desistir de dicho compromiso.  Por su parte, los chapines enfrentan este viernes al seleccionado mundialista de Argelia en Génova, Italia, como parte de la Fecha FIFA de marzo. 

Mundial Catar 2022: El primer Mundial ganado por Lionel Messi

Argentina logró su tercera Copa del Mundo de la FIFA en un camino que incluyó cinco penaltis y dos definiciones en tanda de penales.

*Información EFE.

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