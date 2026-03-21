 Mundial Catar 2022: Argentina logra su tercer título
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Mundial Catar 2022: El primer Mundial ganado por Lionel Messi

Argentina logró su tercera Copa del Mundo de la FIFA en un camino que incluyó cinco penaltis y dos definiciones en tanda de penales.

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Selección de Argentina campeón del mundo en Catar 2022
Selección de Argentina campeón del mundo en Catar 2022 / FOTO: EFE

La Selección de Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, participó junto a otras 31 selecciones en la Copa del Mundo de la FIFA Catar 2022, en una edición histórica que se celebró fuera de las fechas tradicionales (mayo, junio o julio) debido a las altas temperaturas cataríes. El Mundial Catar 2022 se celebró del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

Catar confirmó 8 estadios en 5 ciudades para el mundial: Al Wakrah, Doha, Jor, Lusail y Rayán, ciudades que albergaron los 64 partidos de la Copa Mundial 2022.

Para Guatemala, Mario Escobar logró ser parte del equipo arbitral, sumándose a participaciones históricas como la de Rómulo Méndez, Carlos Batres y Walter López.

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Esta Copa del Mundo de la FIFA representó para Holanda, hoy países Bajos, su segunda final perdida de forma consecutiva.

Argentina, tercera estrella

Argentina fue parte del grupo C y comenzó con una derrota 1-2 ante Arabia Saudita, pero terminó ganando su sector con 6 unidades.

En los octavos de final, Argentina eliminó de Australia (2-1), en cuartos de final superó a Países Bajos 4-2 en tanda de penaltis tras un 2-2 en tiempo reglamentario, en semifinales goleó a Croacia 3-0 y la final la disputaría ante Francia, la campeona vigente.

Por su parte, Francia había ganado el grupo D con 6 puntos por encima de Austria, Túnez y Dinamarca. En el camino a la final eliminó a Polonia (3-1), Inglaterra (2-1) y Marruecos (2-0) para llegar a la final del 18 de diciembre.

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En cuartos de final, el astro argentino fue noticia con dos goles: “La mano de Dios” y el “Barrilete Cósmico”.

En la definición del título, un empate emotivo 3-3 eclipsó Lusail. Lionel Messi y Ángel Di María adelantaron a la Argentina de Lionel Scaloni al 23 y 36, respectivamente, pero goles de Kylian Mbappé al 80 y 81 igualaron las acciones.

En tiempo extra, Messi anotó al 109, pero a dos minutos del final, Mbappé igualó las acciones 3-3 para un histórico triplete en la final de la Copa del Mundo.

En penaltis, ganó Argentina 4-2 con un tanto definitivo de Gonzalo Montiel.

Argentina era campeón del mundo por tercera vez y Lionel Messi cumplía el sueño pendiente, ganar su primera Copa del Mundo de la FIFA.    

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El campeón defensor, Argentina, deberá pasar su primera prueba ante Argelia, Austria y Jordania.

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