México 86: El Mundial de Diego Armando Maradona

Del 31 de mayo al 29 de junio de 1986 se celebró la edición décimo tercera (13) de la Copa del Mundo de la FIFA, la cual tuvo como sede México, que era por segunda vez anfitriona del Mundial; la primera vez había sido en 1970.
Dieciséis años tuvieron que pasar para que México celebrara el segundo Mundial de su historia. En 1970, el estadio Azteca vio consagrarse a Pelé, y para 1986, estuvo la leyenda Diego Maradona.
Fueron seis grupos de cuatro integrantes en la fase de grupos (A, B, C, D, E y F) para un total de 24 selecciones las participantes. Clasificaron los dos primeros lugares por grupo, más los cuatro mejores terceros lugares para totalizar 16 selecciones para dar inicio a los octavos de final.
Argentina eliminó a Uruguay (1-0) e Inglaterra a Paraguay (3-0) en los octavos de final; ambas selecciones se medirían en los cuartos de final. Los otros clasificados a esa instancia fueron España, Bélgica, Brasil, Francia, Alemania Federal y México.
Partido memorable en cuartos de final
Pero fue el duelo entre argentinos e ingleses, celebrado el 22 de junio en el estadio Azteca, el que quedó para la historia del futbol mundial y de esa Copa del Mundo México 1986.
Con la sombra de la "Guerra de Las Malvinas", Argentina se impuso a Inglaterra 2-1. Los dos goles sudamericanos fueron convertidos por Diego Maradona. El primero con la mano y el segundo en una jugada llena de habilidad y destreza.
Al primer gol, marcado al 51 se le llamó posteriormente "La mano de Dios", y el segundo, hecho al 55, "Barrilete Cósmico", basados en el relato del uruguayo Víctor Hugo Morales, quien le puso voz al mejor gol en la historia de los Mundiales.
Gary Lineker descontó al 81, y de esta forma, Argentina era semifinalista. En esa instancia, los argentinos pasaron con un 2-0 sobre los belgas gracias a otro doblete de Diego Maradona.
La final se jugó el 29 de junio de 1986 en el estadio Azteca de la Ciudad de México con un público que casi llegó a 115 mil. En la final no marcó Diego Maradona, pero luego de un vibrante empate 2-2, Jorge Burruchaga al 83 hizo el definitivo 3-2 para que los argentinos lograran su segunda Copa del Mundo, tras la conseguida en casa en el Mundial 1978.
Podio del Mundial México 1986
- Campeón, Argentina
- Subcampeón, Alemania Federal
- Tercer lugar, Francia
- Cuarto lugar, Bélgica
- Gary Lineker de Inglaterra fue goleador con 6 tantos
- Mejor jugador del Mundial 1986, el argentino Diego Maradona
- Mejor jugador joven, Enzo Scifo de Bélgica
- Premio al Juego Limpio, Brasil.