 Mundial Argentina 1978, la primera estrella "Albiceleste"
Mundial Argentina 1978, la primera estrella de la "Albiceleste"

Esta Copa del Mundo de la FIFA representó para Holanda, hoy países Bajos, su segunda final perdida de forma consecutiva.

Argentina campeón del Mundial 1978
Argentina campeón del Mundial 1978 / FOTO: Mariano Nieva

Teniendo como ciudades sedes las de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza, la Copa del Mundo de la FIFA se realizó en Argentina durante 1978, entre el 1 y 25 de junio. El Mundial volvía a Sudamérica por primera vez desde Chile en 1962.

La mascota de este Mundial fue Gauchito. La pelota oficial sufrió un cambio revolucionario con la aparición de la Adidas Tango, que se convirtió en un clásico del diseño y perduró durante cinco mundiales; contaba con mayor impermeabilización que los diseños anteriores.

Argentina logra primer título

El formato del Mundial 1978 fue similar al celebrado en Alemania 1974, es decir, una primera fase de cuatro grupos, donde los dos primeros de cada sector pasaron a formar parte del grupo A y B de la segunda fase.

En esa instancia, Países Bajos, Italia, la campeona defensora Alemania Federa y Austria conformaron el grupo A; el B fue integrado por Argentina, Brasil, Polonia y Perú.

Los primeros lugares disputados la final: Países Bajos y Argentina, mientras que los segundos puestos el duelo por el tercer lugar, Italia vs. Brasil.

Los brasileños fueron terceros tras vencer a los italianos 2-1. Por su parte, Argentina se impuso en la final del Mundial a Países Bajos 3-1, en un duelo que se definió en la prórroga.

Mario Kempes adelantó a los locales, pero las acciones las igualó Dick Nanninga, con el 1-1 en el tiempo reglamentario, se jugó el tiempo extra, y ahí, goles de Kempes y Daniel Bertoni sellaron el triunfo 3-1 para el primer título mundial de los argentinos.

Palmares del Mundial 1978

  • Campeón: Argentina
  • Subcampeón: Países Bajos
  • Tercer lugar: Brasil
  • Cuarto lugar: Italia
  • Mejor jugador. Mario Kempes de Argentina
  • Mejor jugador joven : Antonio Cabrini de Italia
  • Premio al juego limpio. Argentina 
Mario Kempes hizo doblete en la final del Mundial Argentina 1978 - Conmebol

Secuestro del jugador Ralf Edström

Durante el torneo fue secuestrado el jugador de la selección sueca, Ralf Edström, quien fue secuestrado e interrogado. La noche anterior al primer partido de Suecia, Edström tenido un extraño incidente en un bar cercano al hotel con un hombre que se había presentado como abogado y que había llorado al saber que era sueco, mientras decía "¡Un país libre!".​

Relato de Ralf Edström: "La noche siguiente dos hombres vinieron a las afueras del hotel, me agarraron por el brazo y me dijeron que fuera con ellos. Me asusté mucho, me llevaron por los corredores hasta una habitación debajo del hotel. Me sentaron en una silla, donde un hombre vestido de militar con anteojos de sol estaba al otro lado de la mesa. Le mostré mi identificación como jugador de la Copa del Mundo, me dieron una taza de café y después de eso me liberaron".

Edström asoció este hecho con el caso de la desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin, con la campaña de su padre Ragnar Hagelin para que Suecia no concurriera al Mundial y con haber ido a visitar la Plaza de Mayo, donde pudieron ver a las Madres de Plaza de Mayo.

Ralph Edström, el jugador sueco secuestrado durante el Mundial de 1978 - Tomada de @airedesantafe

