Alemania Federal logra el título en el Mundial 1974

El número de 16 clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA se mantenía durante el Mundial Alemania 1974, donde un total de 99 selecciones habían participado en las distintas eliminatorias a nivel mundial. La Copa del Mundo de Futbol 1974 se realizó del 13 de junio al 7 de julio en un total de nueve ciudades: Múnich, Berlín Occidental, Hamburgo, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Fráncfort, Hanover y Stuttgart.
Este Mundial contó con las selecciones de Alemania, tanto la Democrática como la Federal. Además de Argentina, Australia, Brasil, Bulgaria, Chile, Escocia, Haití, Italia, Países Bajos, Polonia, Suecia, Uruguay, Yugoslavia y Zaire.
En la fase de grupos, las Alemanias lograron su boleto en el grupo 1 (el duelo entre ellas quedó 1-0 a favor de Alemania Democrática con gol de Jürgen Sparwasser), Yugoslavia y Brasil en el 2, Países Bajos y Suecia en el 3, Polonia y Argentina en el 4.
La segunda fase, la cual constó con otros dos grupos formados con los clasificados en primera instancia: A (Países Bajos, Brasil, Alemania Democrática y Argentina) y B (Alemania Federal, Polonia, Suecia y Yugoslavia), las selecciones de Países Bajos y Alemania Federal lograron el derecho de jugar la final de la Copa del Mundo, en tanto, Brasil y Polonia disputaron el partido por el tercer lugar.
Alemania Federal campeona del mundo
El 6 de julio en Múnich, estadio Olímpico, Brasil cayó ante Polonia en el duelo que definía al tercer lugar. El gol de los polacos lo anotó Grzegorz Lato.
Al día siguiente, el 7 de julio de 1974, siempre en Múnich y en el mismo estadio, Alemania Federal medía fuerzas con Países Bajos para definir al campeón del mundo.
Johan Neeskens abrió el marcador al 2 para los neerlandeses, pero luego vino la remontada alemana con goles de Paul Breitner al 25 y Gerd Müller al 43. Alemania Federal conseguía su segundo título mundial.
Tras 44 años de la primera Copa del Mundo (Uruguay 1930), hasta 1974 los campeones del mundo estaban así: Brasil (3), Alemania (2), Uruguay (2), Italia (2) e Inglaterra (1).
Otros detalles del Mundial 1974
Este torneo dio a conocer al mundo a la llamada "Naranja Mecánica", la selección neerlandesa, cuyo juego destacaba por su futbol total
En esta edición del certamen apareció por primera vez la actual versión del trofeo Copa del Mundo de la FIFA, luego que Brasil ganara para la perpetuidad la Copa Jules Rimet
Por primera vez se expulsa por medio de tarjeta roja y por dopaje a un jugador. La regla de la tarjeta roja se instauró en el mundial México 1970, pero al no haber expulsados en dicho certamen, su estreno se produjo en esta cita.