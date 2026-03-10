Mundial México 1970: Pelé y Brasil conquistan tercer título

La Copa Mundial de la FIFA México 1970 fue la novena edición de la Copa Mundial de Futbol. Se celebró en México entre el 31 de mayo y el 21 de junio. Un total de 16 selecciones participaron en la ronda final, reunidas en cuatro grupos de cuatro equipos; luego los dos primeros de cada grupo avanzaron a la ronda de cuartos de final, a partir de la cual se dieron duelos de eliminación directa. Fue el primer mundial en donde se implementaron las tarjetas amarilla (amonestación) y roja (expulsión).
El Mundial México 1970 es considerado por muchos uno de los mejores en la historia. Ahí coincidieron Pelé de la selección de Brasil y Franz Beckenbauer del combinado de Alemania.
Asimismo, es histórico por ser el primer Mundial en donde apareció una selección de Centroamérica. Fue El Salvador quien logró su clasificación.
En la fase de grupos, Unión Soviética y México avanzaron en el 1 por encima de Bélgica y El Salvador. En el 2, Italia y Uruguay fueron a siguiente ronda tras superar a Suecia e Israel. En el grupo 3, Brasil e Inglaterra avanzaban a costillas de Rumania y Checoslovaquia. Y por el 4, Alemania y Perú eran los clasificados, Bulgaria y Marruecos quedan fuera de la competencia.
Brasil campeón
Unión Soviética-Uruguay, Brasil-Perú, Italia-México y Alemania Federal-Inglaterra fueron los cuartos de final.
Los seleccionados de Alemania Federal, Brasil, Italia y Uruguay, todos campeones mundiales de torneos previos, llegaron a las semifinales.
Además, Brasil, Italia y Uruguay habían obtenido anteriormente dos veces la copa, por lo que eran candidatos a obtenerla en propiedad en caso de coronarse campeones.
Mientras Brasil derrotó a Uruguay por 3-1 en el estadio Jalisco, Italia y la Alemania Federal se enfrentaron en el estadio Azteca en uno de los partidos más memorables y, quizás, el mejor de la historia; después de los noventa minutos, ambos equipos estaban empatados a 1 gol, por lo que se disputó una prórroga que terminó con victoria italiana por 4-3. Este partido se conoce como el "Partido del siglo".
En la final, Brasil derrotó a Italia por 4-1. Así, el equipo sudamericano se coronó por tercera vez en su historia como campeón del mundo, adjudicándose definitivamente la Copa Jules Rimet.
Otros datos
Juanito fue el personaje del Mundial. Brasil era campeón, Italia subcampeón, Alemania Federal tercer lugar y Uruguay cuarto puesto. El uruguayo Ladislao Mazurkiewicz era el mejor portero. El peruano Teófilo Cubillas mejor jugador joven. Perú ganó el Juego Limpio.