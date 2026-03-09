Historia del Mundial Inglaterra 1996

La octava edición de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA se celebró en Inglaterra, la tierra donde se inventó el futbol. El Mundial de Inglaterra 1966 se realizó entre el 11 y 30 de julio con la participación de 16 selecciones, donde el campeón fue Inglaterra. Alemania fue subcampeón, Portugal tercer lugar y Unión Soviética cuarto puesto.
Por Sudamérica participaron Brasil, Uruguay, que ya habían sido campeones del mundo, además de Chile y Argentina. Ese Mundial de 1966 también vio el debut de Corea del Norte.
Durante la fase de grupos, el marcador más abultado fue el 5-0 de Alemania Federal sobre Suiza, el cual se jugó un 12 de julio. Held anotó un gol, más dobletes de Haller y Beckenbauer para aquel histórico marcador.
Tras la fase inicial, la segunda ronda constó de los cuartos de final donde las series fueron: Inglaterra-Argentina, Portugal-Corea del Norte, Alemania Federal-Uruguay y Unión Soviética-Hungría, con clasificación a semifinales de ingleses, portugueses, alemanes y soviéticos.
En semifinales, el anfitrión logró el boleto a la final tras eliminar a Portugal 2-1 y Alemania sobre Unión Soviética, por el mismo marcador.
El gol fantasma en la final de Inglaterra 1966
Disputaron la final Inglaterra y Alemania Federal en el estadio Wembley. Tras empatar a dos goles en el tiempo reglamentario, se disputó una prórroga en la que Geoff Hurst anotó uno de los goles más polémicos de la historia de este deporte, que no entró en la portería. Finalmente, un cuarto gol le dio a Inglaterra su primera Copa Mundial, de las manos de la reina Isabel II.
El goleador del torneo fue el jugador portugués Eusébio, con nueve goles. Por otro lado, por primera vez en la historia de la Copa Mundial se presentó una mascota oficial, el león Willie. El balón oficial fue Challenge 4-Star, fabricado por la compañía Slazenger.
Mundial de críticas
El Mundial Inglaterra 1966 fue especialmente criticado debido a una serie de fenómenos anómalos que lo llevaron a ser considerado el mundial de las trampas.
En primer término, cada país participante debía designar a dos árbitros, pero se vio a más árbitros ingleses dirigiendo partidos, además de otros dos escoceses.
En el primer partido de Brasil, contra Bulgaria, Pelé sufrió una brutal falta de un defensa búlgaro, pero este no fue siquiera amonestado. Sin Pelé, el equipo perdió 3-1 contra Portugal y 3-1 contra Hungría. Los brasileños se quejaron amargamente de los arbitrajes, pero no fueron escuchados.
En cuartos de final, Alemania Federal eliminó 4-0 a Uruguay e Inglaterra 1-0 a Argentina. Los partidos estuvieron plagados de sospechas, porque un inglés dirigió el primero y un alemán el segundo.
Argentinos y uruguayos denunciaron un complot anglo-alemán para perjudicarlos, pero el entrenador inglés, Alf Ramsey, respondió calificando de animales a los argentinos.