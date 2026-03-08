Los goles más recordados en los Mundiales

El sueño de los futbolistas es marcar un gol para su selección en la Copa del Mundo de la FIFA, y a lo largo de los años, desde 1930 cuando se realizó la primera edición en Uruguay 1930 muchos han cumplido ese deseo. Hay quienes no solo cumplieron el objetivo, sino dejaron goles que a lo largo de la historia han tenido un precio incalculable.
Hasta la conclusión de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, se han marcado un total de 2 mil 720 goles en las 22 ediciones del torneo, esto abarca un total de 964 partidos disputados.
Dentro del tema de goleo, el máximo anotador en la historia de los Mundiales es el alemán Miroslav Klose con 16 tantos. La selección con más goles es Brasil con un total de 237.
Y otro dato interesante relacionado con los goles, los Mundiales con más tantos han sido los de Catar 2022 y Francia 1998, ambos con 171 goles en total.
Top de los mejores goles en Mundiales
Pero de estos 2 mil 720 goles, ¿cuáles han sido los mejores o los más memorables?, a continuación, te presentamos un listado que recoge los goles más recordados en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA.
- Diego Maradona (Argentina vs. Inglaterra, 1986): En cuartos de final, tras la "Mano de Dios", dribló a cinco ingleses para marcar el mejor gol de la historia.
- Alcides Ghiggia (Uruguay vs. Brasil, 1950): El gol que silenció a 200 mil personas en el Maracaná, dando a Uruguay el título mundial.
- Benjamin Pavard (Francia vs. Argentina, 2018): Una volea impresionante desde fuera del área que empató un partido de octavos de final lleno de goles.
- Andrés Iniesta (España vs. Países Bajos, 2010): Gol en el minuto 116 de la prórroga que dio a España su primera Copa del Mundo.
- Ronaldinho (Brasil vs. Inglaterra, 2002): Un tiro libre lejano que sorprendió al portero Seaman en cuartos de final, clasificando a Brasil.
- Maxi Rodríguez (Argentina vs. México, 2006): Un zurdazo de volea desde fuera del área en el tiempo extra de octavos de final.
- Geoff Hurst (Inglaterra vs. Alemania, 1966): El famoso «gol fantasma» en la final, donde el balón rebotó en la línea tras dar en el travesaño.
- James Rodríguez (Colombia vs. Uruguay, 2014): Control de pecho y volea espectacular en octavos de final.
- Roberto Baggio (Italia vs. Nigeria, 1994): Gol de empate a dos minutos del final del tiempo reglamentario, salvando a Italia.