Cinco momentos que han marcado los Mundiales de la FIFA

Desde el Mundial Uruguay 1930 a Catar 2022, se han escrito millones de historia a lo largo de estos 96 años. Desde un Uruguay siendo campeón por segunda vez en el estadio Maracaná de Río de Janeiro con más de 200 mil aficionados brasileños hasta momentos polémicos como el que brindó Diego Armando Maradona en México 1986 con su famosa "Mano de Dios".
Jugadores, selecciones, han marcado un hito a lo largo de la historia de las Copas del Mundo de la FIFA, pero en esta oportunidad recordaremos un top 5 de los momentos inolvidables que a lo largo de la historia ha marcado el Mundial de futbol de la FIFA.
"Maracanazo" de Uruguay en 1950
Uruguay derrotó a Brasil 2-1 con goles de Juan Alberto Schiaffino y de Alcides Ghiggiaen el último partido de la fase final en un abarrotado estadio Maracaná, silenciando a todo un país y coronándose campeón por segunda vez en su historia. La primera había sido en 1930 cuando ellos habían organizado el primer Campeonato Mundial de Futbol.
Aparición en 1958 de Pelé en los Mundiales
Pelé debutó en el Mundial de Suecia 1958 con solo 17 años, convirtiéndose en la figura clave que le dio a Brasil su primer campeonato mundial. A pesar de perderse los primeros partidos por lesión, anotó 6 goles en total, incluyendo un triplete en semifinales y un doblete en la final, consolidándose como la revelación del torneo.
La "Mano de Dios" de Diego Maradona en México 1986
La "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" en México 1986 sin duda son dos momentos que la historia del futbol jamás olvidará. Eran los cuartos de final y se jugaba en el estadio Azteca, del entonces Distrito Federal de México, Argentina se media a Inglaterra, Diego Maradona anotó un gol con la mano y otro tras gambetear a medio equipo, consolidándose como leyenda. Argentina lograría más adelante el título mundial.
El cabezazo de Zinedine Zidane en Alemania 2006
En la final de la Copa del Mundo de la FIFA Alemania 2006, Francia enfrentaba a Italia, pero el partido se vio empañado por un cabezazo de Zinedine Zidane contra Marco Materazzi. El "Mago" fue expulsado por el árbitro argentino Horacio Elizondo. La imagen fue brutal, en el último partido como profesional, Zidane salía expulsado y cuando se dirigía a los camerinos la foto que marcó aquella historia fue cuando pasó al lado del trofeo de la Copa del Mundo. Italia fue campeón del mundo.
Brasil 1-7 Alemania en el 2014
El 7-1 de Alemania a Brasil en la Copa del Mundo Brasil 2014 en semifinales es uno de los marcadores más humillantes para un equipo anfitrión y del abolengo histórico de Brasil.
Alemania infligió una de las derrotas más humillantes en la historia a los anfitriones brasileños. Todo ocurrió en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Thomas Müller abrió el marcador con una certera volea tras un saque de esquina botado por Toni Kroos. Miroslav Klose escribió el segundo y Toni Kroos escribió un doblete en un abrir y cerrar de ojos. Poco después, Sami Khedira envió el Brazuca de Adidas al fondo de la red y André Schürrle sentenció el partido con un doblete. El descuento lo hizo Oscar.