Mundial Suecia 1958: La primera aparición de Pelé

La sexta edición de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, celebrada en Suecia 1958, contó con la participación de 16 selecciones en un evento que se jugó del 8 al 29 de junio, y que brindó la primera parición de Edson Arantes Do Nascimiento, Pelé, con 17 años de edad.
Para conformar la fase de grupos de aquel Mundial, las selecciones fueron divididas por bombos. Suecia (anfitrión), Alemania Federal (campeón defensor), Austria y Francia fueron al Bombo Europa Occidental; Checoslovaquia, Hungría, Unión Soviética y Yugoslavia al Bombo Europa Oriental; Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte al Bombo Británico; y, Argentina, Brasil, México y Paraguay al Bombo de América.
Brasil, que terminaría ganando la Copa del Mundo Suecia 1958 quedó en el grupo 4 junto a Unión Soviética, Inglaterra y Austria. Ese grupo lo ganó con 5 puntos tras dos triunfos y un empate. En aquella época del futbol, las victorias valían dos unidades y no tres como en la actualidad.
Para los cuartos de final, Brasil enfrentó a Gales y le venció 1-0 en Gotemburgo. Las semifinales depararían un duelo Brasil-Francia, el cual fue ganado contundentemente por los brasileños 5-2.
Para la final, la cual se disputó en Estocolmo el 29 de junio de 1958, los anfitriones lograron llegar a la final, por lo que el estadio Råsunda estaba abarrotado. Brasil se impuso 5-2 a los locales. Los cinco goles de aquella generación de Brasil fueron marcados por jugadores que a lo largo de la historia del futbol se ganarían un espacio importante: Doblete de Vavá, doblete de Pelé y uno más de Mário Zagallo.
Brasil era por primera vez campeón del mundo en su sexta aparición de las Copas del Mundo de la FIFA. Por América, Uruguay y Brasil ya saboreaban las mieles del triunfo, siendo los brasileños los únicos que celebraron en Europa.
El podio del Mundial Suecia 1958 quedó así:
- Brasil, campeón
- Suecia, subcampeón
- Francia, tercer lugar
- Alemania Federal, cuarto lugar
- México ocupó la casilla 16, siendo el último lugar del Mundial
Respecto a los goleadores, el francés Just Fontaine hizo 13 tantos, siendo una marca insuperable hasta la actualidad. El sublíder de goleo fue el brasileño Pelé con 6 tantos.