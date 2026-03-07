 Mundial Suecia 1958: La primera aparición de Pelé
Mundial Suecia 1958: La primera aparición de Pelé

Con 17 años, Pelé vivió su primera Copa del Mundo de la FIFA y logró un doblete de goles en la final ante los anfitriones.

Pelé conquistó el Mundial de Suecia 1958
Pelé conquistó el Mundial de Suecia 1958 / FOTO: Redes sociales

La sexta edición de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, celebrada en Suecia 1958, contó con la participación de 16 selecciones en un evento que se jugó del 8 al 29 de junio, y que brindó la primera parición de Edson Arantes Do Nascimiento, Pelé, con 17 años de edad.

Para conformar la fase de grupos de aquel Mundial, las selecciones fueron divididas por bombos. Suecia (anfitrión), Alemania Federal (campeón defensor), Austria y Francia fueron al Bombo Europa Occidental; Checoslovaquia, Hungría, Unión Soviética y Yugoslavia al Bombo Europa Oriental; Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte al Bombo Británico; y, Argentina, Brasil, México y Paraguay al Bombo de América.

Brasil, que terminaría ganando la Copa del Mundo Suecia 1958 quedó en el grupo 4 junto a Unión Soviética, Inglaterra y Austria. Ese grupo lo ganó con 5 puntos tras dos triunfos y un empate. En aquella época del futbol, las victorias valían dos unidades y no tres como en la actualidad.

Los jugadores que han ganado el Mundial en más de una ocasión

El caso más emblemático es el de Pelé, único futbolista en la historia que conquistó tres Mundiales. El astro brasileño levantó el trofeo en 1958, 1962 y 1970, un récord que sigue intacto.

Para los cuartos de final, Brasil enfrentó a Gales y le venció 1-0 en Gotemburgo. Las semifinales depararían un duelo Brasil-Francia, el cual fue ganado contundentemente por los brasileños 5-2.

Para la final, la cual se disputó en Estocolmo el 29 de junio de 1958, los anfitriones lograron llegar a la final, por lo que el estadio Råsunda estaba abarrotado. Brasil se impuso 5-2 a los locales. Los cinco goles de aquella generación de Brasil fueron marcados por jugadores que a lo largo de la historia del futbol se ganarían un espacio importante: Doblete de Vavá, doblete de Pelé y uno más de Mário Zagallo.  

Brasil era por primera vez campeón del mundo en su sexta aparición de las Copas del Mundo de la FIFA. Por América, Uruguay y Brasil ya saboreaban las mieles del triunfo, siendo los brasileños los únicos que celebraron en Europa.

Foto embed
Brasil alcanzó su primera Copa del Mundo de la FIFA en 1958 tras un triunfo contundente ante Suecia - Wikipedia

El podio del Mundial Suecia 1958 quedó así:

  • Brasil, campeón
  • Suecia, subcampeón
  • Francia, tercer lugar
  • Alemania Federal, cuarto lugar
  • México ocupó la casilla 16, siendo el último lugar del Mundial

Respecto a los goleadores, el francés Just Fontaine hizo 13 tantos, siendo una marca insuperable hasta la actualidad. El sublíder de goleo fue el brasileño Pelé con 6 tantos.

El día en que Pelé prometió hacer grande a Brasil

Tras la dolorosa derrota de Brasil en el Maracanazo de 1950, un niño llamado Pelé prometió a su padre que algún día ganaría una Copa del Mundo para su país, una promesa que marcaría la historia del fútbol.

