A lo largo de la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, muy pocos futbolistas han logrado la hazaña de conquistar el trofeo en más de una ocasión. Ganar un Mundial ya es una meta que solo unos cuantos privilegiados alcanzan; hacerlo dos veces o más es un logro reservado para leyendas del fútbol. Curiosamente, la mayoría de estos jugadores pertenecen a Brasil, una selección que dominó varias décadas del torneo y que construyó una tradición ganadora especialmente fuerte entre los años cincuenta y setenta.
El caso más emblemático es el de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, considerado por muchos como el futbolista más grande de todos los tiempos. El astro brasileño conquistó tres Copas del Mundo con su selección: Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. Ningún otro jugador ha podido igualar esa marca, lo que lo mantiene como el máximo ganador del torneo en la historia. Más de medio siglo después de su última consagración, su récord continúa intacto y parece difícil que alguien lo supere en el corto plazo.
Otros jugadores que han ganado el Mundial en más de una ocasión
Gran parte de los jugadores que lograron ganar dos veces el Mundial surgieron de la generación dorada de Brasil que dominó a finales de los cincuenta y principios de los sesenta. Tras los títulos consecutivos de 1958 y 1962, varios futbolistas repitieron la gloria mundialista. Entre ellos se destacan Garrincha, Nilton Santos, Djalma Santos, Gilmar dos Santos Neves, Zózimo, Mauro Ramos, Zito, Didí, Vavá, Mario Zagallo y Pepe, quienes formaron parte de uno de los equipos más recordados en la historia del fútbol.
Décadas más tarde, otros brasileños volvieron a integrar esta selecta lista. Cafú y Ronaldo Nazário levantaron la Copa del Mundo en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002, formando parte de distintas generaciones exitosas del fútbol brasileño.
A ellos se suman también algunos futbolistas italianos que lograron repetir título en los primeros años del torneo, como Giuseppe Meazza, Giovanni Ferrari, Guido Masetti y Eraldo Monzeglio, campeones en Italia 1934 y Francia 1938.
Por su parte, Argentina cuenta con un único jugador que participó en dos consagraciones mundialistas como futbolista: Daniel Passarella. El histórico defensor formó parte del plantel campeón en Argentina 1978 y también integró el equipo que conquistó el título en México 1986. Aunque en ese segundo torneo no tuvo minutos en cancha, su presencia en ambas conquistas lo coloca dentro del reducido grupo de jugadores que pueden presumir de haber sido campeones del mundo en más de una oportunidad.