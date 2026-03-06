 El día en que Pelé prometió hacer grande a Brasil
El día en que Pelé prometió hacer grande a Brasil

Tras la dolorosa derrota de Brasil en el Maracanazo de 1950, un niño llamado Pelé prometió a su padre que algún día ganaría una Copa del Mundo para su país, una promesa que marcaría la historia del fútbol.

Pelé con el trofeo Jules Rimet, tras ganar el Mundial de 1958 - FIFA
Pelé con el trofeo Jules Rimet, tras ganar el Mundial de 1958 / FOTO: FIFA

El 16 de julio de 1950 quedó grabado para siempre en la memoria de Brasil. Ese día, en el imponente Estadio Maracaná de Río de Janeiro, la selección brasileña cayó de manera inesperada ante Selección de fútbol de Uruguay en el partido decisivo del Copa Mundial de la FIFA 1950. La derrota por 2-1 provocó un silencio sepulcral entre casi doscientas mil personas que habían llegado al estadio convencidas de que celebrarían el primer título mundial de su país. Aquella tragedia deportiva sería conocida para siempre como el Maracanazo.

En medio de la tristeza colectiva, miles de hogares brasileños compartieron el mismo sentimiento de frustración. Entre ellos estaba el de un niño de apenas nueve años llamado Pelé, cuyo nombre real era Edson Arantes do Nascimento. Según relatan diversas historias de la época, el pequeño vio a su padre profundamente afectado por la derrota. La imagen de aquel hombre llorando por el destino de su selección dejó una huella profunda en el niño.

Pelé hizo grande a Brasil

Fue entonces cuando, con la inocencia y determinación propias de la infancia, el joven Pelé hizo una promesa que con el tiempo se volvería legendaria. Le dijo a su padre que algún día él ganaría una Copa del Mundo para Brasil. En aquel momento nadie podía imaginar que esas palabras no eran simplemente un consuelo infantil, sino el anuncio silencioso de una de las carreras más extraordinarias en la historia del deporte.

Ocho años más tarde, el destino comenzaría a darle forma a aquella promesa. En la Copa Mundial de la FIFA 1958 disputada en Suecia, Pelé, con apenas 17 años, maravilló al mundo con su talento. Sus goles y su creatividad ayudaron a la Selección de fútbol de Brasil a conquistar el primer título mundial de su historia, transformando la tristeza del pasado en orgullo nacional.

La promesa del niño se convirtió así en símbolo de resiliencia y esperanza para todo un país. Aquel pequeño que consoló a su padre tras el Maracanazo terminó cambiando la historia del fútbol brasileño. Con el tiempo, Pelé no solo cumplió su palabra, sino que se convirtió en uno de los más grandes jugadores que haya conocido el deporte, recordando al mundo que incluso las derrotas más dolorosas pueden sembrar el inicio de una leyenda.

Pelé, celebra en el estadio Azteca tras consagrarse campeón del Mundo en México 1970 - instagram @pele

