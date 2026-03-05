 Mundial Brasil 1950: Uruguay y el histórico "Maracanazo"
Mundial Brasil 1950: Uruguay y el histórico "Maracanazo"

La Copa del Mundo de la FIFA de 1950 ha sido la única que no contó con una final, sino se definió con una cuadrangular.

Uruguay conquistó el Mundial Brasil 1950
Uruguay conquistó el Mundial Brasil 1950 / FOTO: FIFA

Pasó la Segunda Guerra Mundial y el mundo retomaba sus actividades. Las selecciones de Europa viajaban a Brasil, sede de la cuarta edición de la Copa del Mundo de la FIFA 1950.

En homenaje a los 25 años de presidencia de Jules Rimet, el trofeo de campeones fue renombrado Copa Jules Rimet.

En total, participaron 13 países: 6 europeos y 7 americanos. Destacaron especialmente el regreso de Uruguay, ausente en los dos últimos torneos, y el debut de Inglaterra luego de que las federaciones británicas reingresasen en la FIFA.

El torneo se desarrolló entre el 24 de junio hasta el 16 de julio de 1950. Río de Janeiro, Recife, Sao Paolo, Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre fueron la sede del Mundial Brasil 1950.

El balón del torneo fue una "Superball Duplo T" de fabricación brasileña, siendo la primera vez que se utilizaba un balón sin tiento.

Se cumplen 75 años del Maracanazo

A 75 años del Maracanazo, la histórica victoria de Uruguay sobre Brasil en el Mundial de 1950 sigue siendo uno de los momentos más impactantes y recordados en la historia del futbol.

Un torneo sin final

La fase de grupos fue dividida en cuatro sectores:

  • Grupo 1: Brasil, Yugoslavia, Suiza y México
  • Grupo 2: España, Chile, Inglaterra y Estados Unidos
  • Grupo 3: Suecia, Italia y Paraguay
  • Grupo 4: Uruguay y Bolivia

Los ganadores de grupo avanzaron a la fase final: Brasil, España, Suecia y Uruguay. En el caso de los uruguayos solo necesitaron ganarle su partido a los bolivianos para acceder a la ronda final.

En la fase final, a la tercera fecha solo Brasil y Uruguay llegaron con opciones de ganar el grupo y con ello quedarse con la Copa del Mundo.

Brasil tenía 4 puntos y Uruguay 3 unidades, por lo que en el cierre del grupo los brasileños necesitaban de un empate o triunfo para ser campeones del mundo por primera vez. Pero Uruguay escribió una de las historias más memorables de los Mundiales.

Con un estadio Maracaná con más de 200 mil aficionados, Brasil había preparado una verdadera fiesta para celebrar lo que sería su primer título. Albino Friaça abrió el marcador a los 47 minutos, pero luego vino la tragedia para los brasileños, Juan Alberto Schiaffino igualó 1-1 las acciones al 65 y un golazo de Alcides Ghiggia al 79 hizo el 2-1 final para los uruguayos y de esta forma lograron su segunda Copa del Mundo de la FIFA.

La derrota de Brasil fue considerada en su momento, la más difícil de la historia de su futbol, incluso, de jugar de color blanco pasaron a utilizar un uniforme amarillo, verde y azul (Verdeamarelha).  

