Universo Fútbol

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo J

El campeón defensor, Argentina, deberá pasar su primera prueba ante Argelia, Austria y Jordania.

Lionel Messi logró el título mundial en Catar 2022
Lionel Messi logró el título mundial en Catar 2022 / FOTO: FIFA

Argentina, Argelia, Austria y Jordania son los integrantes del grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA, la cual se celebrará por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El Mundial 2026 norteamericano será del 11 de junio al 19 de julio.

La campeona del mundo, Argentina, deberá solventar su primer escalón hacía la repetición del título ante selecciones de Argelia, Austria y Jordania. Posteriormente, deberá ir quemando etapas desde los dieciseisavos de final hasta llegar a la final soñada para defender bien su condición de campeón.

A continuación, te presentamos el perfil de cada una de las selecciones del grupo J del Mundial 2026.

Perfil de Argentina

La Selección de Argentina competirá en su 19° Copa Mundial de la FIFA cuando defenderá la corona en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo que dirige Lionel Scaloni llegará al torneo en lo más alto, siendo campeón de la última Copa América (2024) y líder de las eliminatorias sudamericanas con mucho margen sobre el resto.

Tras la consagración en Catar 2022, el equipo que tiene a Lionel Messi como su gran símbolo buscará lograr un bicampeonato que no se produce desde 1958-1962, cuando Brasil celebró en Chile y Suecia, respectivamente.

Foto embed
Lionel Messi es el gran referente de la selección de Argentina - FIFA

Perfil de Argelia

Argelia llega pisando fuerte al Mundial de 2026 tras la magnífica trayectoria que consiguió en 2014, cuando llegó hasta octavos y llevó a Alemania a la prórroga.

De hecho, el combinado de Vladimir Petković tiene posibilidades para la próxima edición de 48 selecciones.

Foto embed
Selección de Argelia que clasificó al Mundial 2026 - FIFA

Perfil de Austria

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, será la octava de Austria y la primera desde 1998.

Con su empate a 1-1 frente a Bosnia-Herzegovina en noviembre de 2025, el combinado austriaco se aseguró el primer puesto de su grupo en la competición preliminar europea.

Así las cosas, ahora se dispone a escribir un nuevo capítulo de su trayectoria mundialista en la cita norteamericana.

Foto embed
Austria es parte del grupo J del Mundial 2026 - FIFA

Perfil de Jordania

Después de nueve intentos rebosantes de esperanza y determinación, Jordania ha conseguido clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 26. Ha sido un periplo de décadas de ambición y de trabajo incesante, jalonado por momentos de sufrimiento y emoción.

Con el torneo en el horizonte, Jordania prosigue su marcha hacia la gran cita con una generación de jugadores que, según se afirma, es la mejor de la historia del país, y después de haber logrado la hazaña sin precedentes de alcanzar la final de la Copa Asiática de la AFC.

Cinco selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026

España, que tiene a Lamine Yamal como una de sus principales figuras, parte como la gran favorita.

