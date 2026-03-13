 Cinco selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026
Universo Fútbol

Cinco selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026

España, que tiene a Lamine Yamal como una de sus principales figuras, parte como la gran favorita.

Compartir:
Selección de España es candidata al título en Mundial 2026
Selección de España es candidata al título en Mundial 2026 / FOTO: SeFutbol

De acuerdo a las cuotas de apuestas actualizadas, modelos predictivos como Opta y Data Factory, power rankings y análisis de expertos de medios como ESPN, The Athletic, GOAL; casas como DraftKings, FanDuel y BetMGM, las selecciones de España, Brasil, Argentina, Francia, e incluso, Inglaterra son candidatas al título de la próxima Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, el cual se jugará del 11 de junio al 19 de julio del presente año, en una edición del primer Mundial ampliado a 48 selecciones. 

España lidera consistentemente como la máxima favorita, gracias a su título reciente en la Eurocopa 2024, el gran nivel de su generación joven, solidez táctica bajo el mando de Luis de la Fuente y un porcentaje de probabilidades alrededor del 14-18% hacen favoritos a los españoles. Además, colocan a Lamine Yamal como una de las figuras más destacadas de "La Roja".

Mundial 2026: El primero en tres países y con 48 selecciones

La Copa del Mundo de la FIFA comenzó en 1930 en Uruguay y tuvo la participación de 13 selecciones, incluida la anfitriona.

Candidatas a ganar el Mundial 2026

  • España: Favorita principal (+400 a +500 en la mayoría de casas). Campeona de Europa vigente, con un proyecto muy consolidado, alto potencial ofensivo y defensivo.
  • Inglaterra: Segunda o tercera en casi todos los rankings (+550 a +650). Plantel profundo, con jugadores de élite en Premier League y aspiración a romper su sequía histórica.
  • Francia: Siempre en el top 3 (+650 a +850). Con Kylian Mbappé como líder, profundidad brutal y experiencia reciente (finalistas en 2022, campeones en 2018). Buscan revancha.
El top-10 de jóvenes a seguir en el Mundial según la FIFA

En su página oficial, la FIFA destacó a varios futbolistas jóvenes que podrían convertirse en protagonistas del torneo más importante de selecciones.

  • Argentina: La vigente campeona del mundo (Catar 2022) y de América (+800 a +850). Aunque depende algo de la forma de Lionel Messi (si juega su último Mundial), el equipo de Lionel Scaloni es ultra competitivo y experto en instancias definitorias.
  • Brasil: Quinto en la mayoría (+750 a +800). El país con más títulos (5), con talento ofensivo enorme, aunque ha tenido altibajos recientes en selecciones, y la falta de un líder a pesar de tener a Vinícius y la gran duda en Neymar.

Otras selecciones con chances reales de sorprender y hacer un gran Mundial 2026 y meterse en la pelea son la Portugal de Cristiano Ronaldo la Alemania de Julian Nagelsmann, la siempre animadora Países Bajos.

Por último, hay una mención especial a las selecciones llamadas a ser la sorpresa de la Copa del Mundo de la FIFA, y estas son: Noruega de Erling Haaland, Marruecos o Colombia.

Todas las selecciones que conquistaron la Copa del Mundo

La última edición del Mundial coronó a Argentina tras empatar 3-3 en la final y superar a su rival en la tanda de penales, logrando así su tercer título en la historia del torneo.

En Portada

Nuevo incremento en los precios de los combustiblest
Nacionales

Nuevo incremento en los precios de los combustibles

09:41 PM, Mar 12
Capturan a extraditable en Jalapat
Nacionales

Capturan a extraditable en Jalapa

08:53 PM, Mar 12
Guatemaltecos viajan a España para laborar en la agriculturat
Nacionales

Guatemaltecos viajan a España para laborar en la agricultura

07:16 PM, Mar 12
Juan Ignacio Maegli recibe el alta del hospital t
Deportes

Juan Ignacio Maegli recibe el alta del hospital

07:06 PM, Mar 12
Endrick, en el minuto 87, evita la victoria del Celtat
Deportes

Endrick, en el minuto 87, evita la victoria del Celta

06:43 PM, Mar 12

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadEE.UU.Liga Nacionalredes socialesDonald TrumpIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos