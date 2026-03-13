Cinco selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026

De acuerdo a las cuotas de apuestas actualizadas, modelos predictivos como Opta y Data Factory, power rankings y análisis de expertos de medios como ESPN, The Athletic, GOAL; casas como DraftKings, FanDuel y BetMGM, las selecciones de España, Brasil, Argentina, Francia, e incluso, Inglaterra son candidatas al título de la próxima Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, el cual se jugará del 11 de junio al 19 de julio del presente año, en una edición del primer Mundial ampliado a 48 selecciones.
España lidera consistentemente como la máxima favorita, gracias a su título reciente en la Eurocopa 2024, el gran nivel de su generación joven, solidez táctica bajo el mando de Luis de la Fuente y un porcentaje de probabilidades alrededor del 14-18% hacen favoritos a los españoles. Además, colocan a Lamine Yamal como una de las figuras más destacadas de "La Roja".
Candidatas a ganar el Mundial 2026
- España: Favorita principal (+400 a +500 en la mayoría de casas). Campeona de Europa vigente, con un proyecto muy consolidado, alto potencial ofensivo y defensivo.
- Inglaterra: Segunda o tercera en casi todos los rankings (+550 a +650). Plantel profundo, con jugadores de élite en Premier League y aspiración a romper su sequía histórica.
- Francia: Siempre en el top 3 (+650 a +850). Con Kylian Mbappé como líder, profundidad brutal y experiencia reciente (finalistas en 2022, campeones en 2018). Buscan revancha.
- Argentina: La vigente campeona del mundo (Catar 2022) y de América (+800 a +850). Aunque depende algo de la forma de Lionel Messi (si juega su último Mundial), el equipo de Lionel Scaloni es ultra competitivo y experto en instancias definitorias.
- Brasil: Quinto en la mayoría (+750 a +800). El país con más títulos (5), con talento ofensivo enorme, aunque ha tenido altibajos recientes en selecciones, y la falta de un líder a pesar de tener a Vinícius y la gran duda en Neymar.
Otras selecciones con chances reales de sorprender y hacer un gran Mundial 2026 y meterse en la pelea son la Portugal de Cristiano Ronaldo la Alemania de Julian Nagelsmann, la siempre animadora Países Bajos.
Por último, hay una mención especial a las selecciones llamadas a ser la sorpresa de la Copa del Mundo de la FIFA, y estas son: Noruega de Erling Haaland, Marruecos o Colombia.