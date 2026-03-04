Mundial 2026: El primero en tres países y con 48 selecciones

La historia de los Mundiales de la FIFA se inició un 13 de julio de 1930 en Uruguay con un total de 13 selecciones, donde los primeros campeones del mundo fueron los mismos uruguayos. Han pasado 96 años y el mundo está a la espera de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, la cual comenzará el 11 de junio del presente año, prácticamente en 99 días, y será un hecho histórico porque no solo se celebrará en tres países por primera vez, sino que tendrá un total de 48 selecciones participantes, 16 más que la edición celebrada en Catar 2022, donde Argentina salió campeón del mundo.
El Mundial de la FIFA, el cual otorgó en sus primeros años la Copa Jules Rimet, fue un evento que organizó la máxima federación del futbol mundial en 1930 y tuvo la participación de 13 selecciones: Uruguay (anfitrión), y las invitadas
Argentina, Chile, México, Rumania, Bélgica, Estados Unidos, Paraguay, Bolivia, Francia, Perú, Yugoslavia y Brasil.
Para la edición de Italia 1934 se incrementaron tres participantes para celebrar un Mundial con 16 selecciones, donde el campeón resultó ser el anfitrión Italia.
Para la tercera edición de la Copa del Mundo de la FIFA, los participantes fueron 15, y se celebró en Francia en 1938 con un campeonato coronado por Italia, por segunda vez de forma consecutiva.
El Mundial evolucionó a 16, 24, 32 y 48 participantes
En Brasil 1950 fueron 13 participantes, pero desde Suiza 1954 el número se estableció ya en 16 participantes, mismo que se mantuvo hasta Argentina 1978. Para la edición de 1982, la cual se celebró en España, el número de participantes llegó a 24.
El número de 24 clasificados, ya se jugaban las eliminatorias mundialistas, se mantuvo desde España 1982 hasta Estados Unidos 1994, ya que la FIFA decidió otra histórica modificación que llevó a 32 selecciones para Francia 1998.
Esa cifra de las 32 clasificadas se mantuvo entre los años de 1998 y 2022, cuando en la última Copa del Mundo, celebrada en Catar 2022, Argentina fue campeón del Mundo.
Para este año 2026, la FIFA sorprendió de nuevo al universo del futbol y decidió ser más accesible y dio paso a un gigantesco Mundial 2026 donde habrá un total de 48 selecciones nacionales participando, eso hará que sean 104 partidos que se disputarán en 100 días, entre el 11 de junio y el 19 de julio.
Asimismo, será el primer Mundial que organicen tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Para la edición de 2030, cuando se cumpla un centenario de estos campeonato, lo organizarán España, Marruecos y Portugal, más partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay.