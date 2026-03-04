Todas las selecciones que conquistaron la Copa del Mundo

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, el torneo más prestigioso del fútbol internacional, solo un grupo selecto de selecciones ha logrado levantar el trofeo. Desde la primera edición en 1930, el campeonato ha sido escenario de finales memorables, definidas por talento, carácter y momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva. Cada campeón no solo escribió su nombre en la historia, sino que lo hizo derrotando a rivales de enorme jerarquía.
La pionera fue Uruguay, que se consagró en 1930 tras vencer a Argentina por 4-2 en Montevideo. Cuatro años después, Italia obtuvo su primer título al derrotar 2-1 a Checoslovaquia, y repitió en 1938 superando 4-2 a Hungría. Tras la pausa por la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental sorprendió en 1954 al imponerse 3-2 a Hungría, mientras que Brasil inició su leyenda en 1958 al vencer 5-2 a Suecia y revalidó en 1962 con un 3-1 sobre Checoslovaquia.
Las selecciones que han sido campeonas del mundo
En 1966, Inglaterra celebró en casa tras derrotar 4-2 a Alemania Occidental en tiempo extra. Brasil volvió a reinar en 1970 con un brillante 4-1 ante Italia. En 1974, Alemania Occidental superó 2-1 a Países Bajos, y en 1978, Argentina consiguió su primer título tras vencer 3-1 a Países Bajos. Italia levantó su tercer trofeo en 1982 al derrotar 3-1 a Alemania Occidental, mientras que Argentina obtuvo su segunda corona en 1986 con un 3-2 frente a Alemania Occidental.
El cierre del siglo XX y el inicio del XXI ampliaron la lista de campeones. Alemania ganó en 1990 al imponerse 1-0 a Argentina. Francia celebró en 1998 tras vencer 3-0 a Brasil y repitió en 2018 derrotando 4-2 a Croacia. Brasil sumó su cuarta y quinta estrella en 1994 (0-0 y 3-2 en penales ante Italia) y 2002 (2-0 contra Alemania). España conquistó su único Mundial en 2010 tras vencer 1-0 a Países Bajos, y Alemania volvió a imponerse en 2014 con un 1-0 sobre Argentina. Más recientemente, Argentina alcanzó su tercera estrella en 2022 al empatar 3-3 y vencer 4-2 en penales a Francia.
Cada final ha reflejado el espíritu competitivo y la evolución táctica del fútbol mundial. Desde las gestas sudamericanas iniciales hasta el dominio alternado entre Europa y América, la Copa del Mundo continúa siendo el escenario donde se escriben las páginas más gloriosas del deporte rey.
- 1930: Uruguay 4-2 Argentina
- 1934: Italia 2-1 Checoslovaquia
- 1938: Italia 4-2 Hungría
- 1954: Alemania Occidental 3-2 Hungría
- 1958: Brasil 5-2 Suecia
- 1962: Brasil 3-1 Checoslovaquia
- 1966: Inglaterra 4-2 Alemania Occidental
- 1970: Brasil 4-1 Italia
- 1974: Alemania Occidental 2-1 Países Bajos
- 1978: Argentina 3-1 Países Bajos
- 1982: Italia 3-1 Alemania Occidental
- 1986: Argentina 3-2 Alemania Occidental
- 1990: Alemania 1-0 Argentina
- 1994: Brasil 0-0 Italia (3-2 penales)
- 1998: Francia 3-0 Brasil
- 2002: Brasil 2-0 Alemania
- 2006: Italia 1-1 Francia (5-3 penales)
- 2010: España 1-0 Países Bajos
- 2014: Alemania 1-0 Argentina
- 2018: Francia 4-2 Croacia
- 2022: Argentina 3-3 Francia (4-2 penales)