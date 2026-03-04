El top-10 de jóvenes a seguir en el Mundial según la FIFA

La Copa del Mundo de 2026 de la FIFA, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, no solo marcará un antes y un después por su formato ampliado, sino también por la irrupción de una nueva generación de talentos que apunta a adueñarse del espectáculo.
En su página oficial, la FIFA destacó a varios futbolistas jóvenes que podrían convertirse en protagonistas del torneo. Estos son los nombres que el máximo organismo del fútbol mundial invita a seguir de cerca.
Los jóvenes a seguir en el Mundial 2026, según la FIFA
Luke Brooke-Smith: El delantero neozelandés de 17 años representa la ilusión ofensiva de los All Whites en su regreso a una fase final tras 16 años de ausencia. Jugador del Wellington Phoenix, Brooke-Smith es veloz, encarador y desequilibrante en el uno contra uno. Debutó con la selección absoluta frente a Australia y ya cuenta con experiencia en competiciones juveniles mundialistas, lo que le ha permitido acelerar su proceso de maduración futbolística.
Pau Cubarsí: En apenas dos temporadas, el joven zaguero del FC Barcelona pasó de promesa a realidad consolidada. Con 18 años, destaca por su salida limpia desde el fondo, su inteligencia táctica y una madurez impropia de su edad. Ya sabe lo que es colgarse una medalla de oro olímpica y se perfila como uno de los pilares de la selección española en el próximo Mundial.
Yan Diomande: El atacante marfileño vivió un ascenso meteórico tras debutar profesionalmente con el CD Leganés y dar el salto al RB Leipzig meses después. A sus 19 años, suma cifras goleadoras notables y ya ha sido determinante con la selección de Costa de Marfil, a la que ayudó a clasificar a su primer Mundial en más de una década. Su potencia y olfato frente al arco lo convierten en un delantero de enorme proyección.
Estêvão: El extremo brasileño deslumbró con el Palmeiras antes de concretar su esperado fichaje por el Chelsea FC. Con apenas 18 años, ya es internacional absoluto y ha respondido con goles y actuaciones decisivas. Su desequilibrio por banda, rapidez y confianza en el regate lo posicionan como una de las grandes esperanzas ofensivas de Brasil.
Lennart Karl: El joven talento del Bayern de Múnich irrumpió con fuerza en el primer equipo gracias a su versatilidad y capacidad goleadora. Puede desempeñarse como mediapunta o extremo y destaca por su agilidad y lectura ofensiva. Aunque aún no ha debutado con la selección mayor de Alemania, su progresión sugiere que pronto podría recibir el llamado.
Franco Mastantuono: El argentino logró hacerse un espacio en la rotación del Real Madrid en una temporada que muchos anticipaban como de adaptación. Antes de sufrir una lesión, mostró personalidad y eficacia en el frente de ataque. Ya suma participaciones con la selección absoluta y se perfila como parte del relevo generacional que buscará mantener a Argentina en la élite mundial.
Gilberto Mora: El mediocampista del Club Tijuana debutó profesionalmente con apenas 15 años y rápidamente llamó la atención por su técnica y visión de juego. Su capacidad para enlazar líneas y llegar al área rival lo convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en conquistar un torneo internacional con México. En un Mundial que se disputará parcialmente en casa, podría asumir un rol protagónico.
Ibrahim Mbaye: El extremo del Paris Saint-Germain es una de las grandes promesas del fútbol senegalés. Destaca por su habilidad en el regate, su explosividad y su creatividad en el último tercio del campo. Tras brillar en la Copa Africana de Naciones, muchos lo señalan como el heredero natural del liderazgo ofensivo de su selección.
Kendry Páez: Considerado durante años como la joya del fútbol ecuatoriano, el joven mediapunta pertenece al Chelsea FC y ha continuado su crecimiento en el fútbol europeo. Ya acumula experiencia internacional con Ecuador y ostenta récords de precocidad en eliminatorias sudamericanas. Su visión, atrevimiento y calidad técnica lo convierten en un jugador diferencial.
Ryunosuke Sato: El mediocampista del FC Tokyo ha evolucionado notablemente en el último año, consolidándose como una opción versátil en el esquema japonés. Puede actuar por el centro o por las bandas, aportando dinamismo, creatividad y llegada al área. Su crecimiento constante lo coloca entre los nombres más prometedores del fútbol asiático.
Lamine Yamal: A pesar de su juventud, el atacante del FC Barcelona ya es una figura consolidada en Europa. Con apenas 18 años, combina desequilibrio, visión y personalidad en los escenarios más exigentes. Su ambición es clara: seguir ampliando su palmarés y convertirse en uno de los futbolistas más determinantes de su generación en la Copa del Mundo.
En el siguiente enlace puedes encontrar el artículo original publicado en la página oficial de la FIFA: Clic aquí