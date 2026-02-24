El MP realiza allanamientos tras denuncia de la FIFA

El Ministerio Público (MP) de Guatemala informó este martes 24 de febrero sobre la realización de allanamientos en distintos puntos del país, en seguimiento a una denuncia presentada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Las diligencias están a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, y responden a la posible comisión del delito de violación de derechos de propiedad industrial.
De acuerdo con el MP, la investigación se centra en la importación y comercialización de productos que portan la marca y diseños oficiales de la FIFA sin contar con la autorización correspondiente. En un comunicado difundido en sus canales oficiales, la institución explicó que se realizan registros, inspecciones y aseguramiento de evidencias con el objetivo de recabar pruebas que permitan establecer responsabilidades penales.
Ministerio Público se pronuncia tras la denuncia de la FIFA
Las autoridades indicaron que la denuncia apunta específicamente a la venta no autorizada de artículos vinculados a la imagen y distintivos protegidos por la FIFA, lo que podría constituir una infracción a la normativa vigente en materia de propiedad industrial. Este tipo de acciones suele intensificarse en el contexto de grandes eventos deportivos, cuando aumenta la demanda de productos oficiales y proliferan artículos que utilizan marcas registradas sin licencia.
La investigación cobra relevancia ante la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. Será la primera vez que el torneo se organice de manera conjunta en tres países y también marcará el debut del formato ampliado con 48 selecciones. En ese escenario, la protección de los derechos de propiedad industrial adquiere especial importancia para salvaguardar la integridad comercial del evento y de sus patrocinadores oficiales.