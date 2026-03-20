Guatemala ya no jugará con Argentina en Fecha FIFA

Tras una serie de incertidumbre que rodeó el duelo amistoso entre las selecciones de Argentina y Guatemala, este viernes, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) dio a conocer de forma oficial su duelo para el 31 de marzo, y no serán los chapines. En su lugar, los campeones del mundo jugarán ante Zambia en La Bombonera.
"La Selección Argentina, conducida por Lionel Scaloni, afrontará su segundo compromiso amistoso de la Fecha FIFA ante Zambia, el próximo martes 31 de marzo desde las 20:15, en La Bombonera. La Asociación del Futbol Argentino le agradece a la Federación de Fútbol de Guatemala el esfuerzo realizado y la voluntad de venir al país pese a la restricción reglamentaria de la FIFA", informó la AFA en una nota publicada en su sitio web.
Cronología del Argentina vs. Guatemala
El martes 17 de marzo a las 09:07 horas GT, la cuenta de la Selección de Argentina, vigente campeona del mundo, oficializó un duelo amistoso ante Guatemala, mismo rival que tuvo hace cuatro años antes de participar en la Copa del Mundo de la FIFA Catar 2022, donde más adelante saldría como campeón.
Por su parte, Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) habló en Emisoras Unidas de Guatemala refiriéndose a ese duelo y explicó: "Nosotros estábamos buscando rival. Queríamos otro partido en Europa para aprovechar el viaje, por ahí teníamos la opción de jugar contra Egipto, pero al caerse la Finalissima nos contactaron inmediatamente desde la AFA, el viaje obviamente será cansado, pero contra Argentina lo vale".
Pero el jueves 19 de marzo, Guatemala amanecía con la noticia dada por el periodista de ESPN Argentina, Diego Monroig, quien aseveraba que: "Si bien la Asociación del Futbol Argentino (AFA) oficializó el partido en La Bombonera, Guatemala ya tiene oficializado un duelo contra Argelia, el 27 de marzo en el Luigi Ferraris, en Génova, Italia. Y ese encuentro impediría el enfrentamiento con Argentina en Buenos Aires, ya que la Federación Internacional (FIFA) prohíbe expresamente jugar en dos continentes durante las fechas para duelos internacionales de Selecciones, conocidas comúnmente como fechas FIFA".
Aunque salió la posibilidad de que Guatemala había solicitado un permiso especial a la FIFA para celebrar dicho partido.
Más adelante, algunos medios reconocidos en el país de la "Albiceleste", como TyC Sports aseguraba que Guatemala tenía el aval de la FIFA y el partido se jugaría como estaba pactado desde un inicio.
A la noticia de TyC Sports, se sumó una nueva versión horas más adelante, la cual fue proporcionada por el periodista Esteban Edul, quien aseguró que la FIFA no había avalado la petición de Guatemala y que Argentina se quedaba sin rivales para la fecha FIFA de marzo, por lo que buscarían nuevos rivales. Todo apuntaba a que fuesen africanos.
Al cierre de la noche del jueves, Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, confirmó que la Selección Argentina jugaría dos amistosos en la fecha FIFA de marzo, pero no se atrevió a dar los nombres de los rivales, acrecentando la incertidumbre si Guatemala era o no rival de los campeones del mundo.
Pero este viernes 20 de marzo, la AFA oficializó los dos amistosos de Argentina: Ante Mauritania y Zambia.