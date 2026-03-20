Selección de Argentina confirma amistoso ante Mauritania

La Selección de Argentina confirmó un partido amistoso para la fecha FIFA de marzo, el cual será ante su similar de Mauritania, programado para el viernes 27, sin hacer mención al duelo que, con anterioridad, había confirmado: Ante Guatemala el martes 31 de marzo.
"El conjunto conducido por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo. El próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, la Selección Argentina se medirá ante Mauritania desde las 20:15 horas en un nuevo amistoso dentro de esta Fecha FIFA", señaló la Asociación de Futbol Argentino (AFA) en una nota web.
Asimismo, se informó que: "Mañana sábado se comunicará el valor de las entradas que se pondrán a la venta el próximo lunes".
Además, a la brevedad se informará sobre el proceso de acreditaciones para los medios de comunicación.
¿Qué pasa con el duelo ante Guatemala?
El martes 17 de marzo a las 09:07 horas GT, la cuenta de la Selección de Argentina, vigente campeona del mundo, oficializó un duelo amistoso ante Guatemala, mismo rival que tuvo hace cuatro años antes de participar en la Copa del Mundo de la FIFA Catar 2022, donde más adelante saldría como campeón.
Tras ese anuncio, la prensa argentina cuestionó la participación de Guatemala en ese amistoso, dado que la FIFA no permite a las selecciones jugar en una ventana FIFA duelos en dos continentes americanos.
Hasta el momento, ni la AFA ni la Federación del Futbol de Guatemala (FFG), se han pronunciado oficialmente acerca de ese duelo. Solamente aparece la publicación del pasado 17 de marzo donde se oficializó dicho compromiso.