 Prensa revela dificultades para el Argentina vs. Guatemala
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Prensa argentina revela dificultades para el Argentina-Guatemala

Hasta el momento, las Federaciones de ambos países no se han pronunciado respecto a este asunto que podría poner el peligro el amistoso del 31 de marzo.

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Argentina debe jugar ante Guatemala el martes 31 de marzo
Argentina debe jugar ante Guatemala el martes 31 de marzo / FOTO: as

ESPN Argentina, mediante su periodista Diego Monroig, explicó que el partido amistoso entre las selecciones de Guatemala y Argentina no podría llevarse a acabo debido a que el combinado chapín estaría incumpliendo una parte reglamentaria de la FIFA, y es la que en fechas FIFA los duelos deben hacerse en el mismo continente y no se permite amistosos en dos continentes diferentes en una misma ventana FIFA.

La cancelación de la Finalissima entre Argentina y España obligó a la "Albiceleste" a replantear sus próximos compromisos. Este miércoles, Lionel Scaloni dio la lista para el amistoso del 31 de marzo contra Guatemala, que será su despedida del público argentino antes de jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Pero en la edición matutina de Sportscenter de este jueves, Diego Monroig soltó una bomba reglamentaria que impediría la realización del encuentro frente a los guatemaltecos.

"Si bien la Asociación del Futbol Argentino (AFA) oficializó el partido en La Bombonera, Guatemala ya tiene oficializado un duelo contra Argelia, el 27 de marzo en el Luigi Ferraris, en Génova, Italia. Y ese encuentro impediría el enfrentamiento con Argentina en Buenos Aires, ya que la Federación Internacional (FIFA) prohíbe expresamente jugar en dos continentes durante las fechas para duelos internacionales de Selecciones, conocidas comúnmente como fechas FIFA", señaló el periodista argentino y que fue replicado en una nota informativa por el portal web de ESPN.

Convocados de Guatemala para la fecha FIFA de marzo

La Azul y Blanco disputará dos partidos amistosos este mes, será ante las selecciones mundialistas de Argelia y Argentina.

Guatemala hace pedido especial

La cadena también hace mención a que Guatemala, a través de su presidente Gerardo Paiz, habría solicitado una autorización al máximo ente para la realización de dicho compromiso.

"Para resolver este entuerto, la Federación guatemalteca cursó un pedido especial al máximo organismo del futbol mundial para que le permita hacer una excepción a la regla y jugar en Italia y cuatro días después enfrentar a los campeones del Mundo en La Bombonera", se informa desde ESPN.

Hasta el momento, ni la Asociación del Futbol Argentino, ni la Federación de Futbol de Guatemala se han pronunciado sobre este inconveniente que se tendría de cara al duelo amistoso.

Otro detalle reglamentario importante pasa por el periodo de las 72 horas que deben de tener de descanso los seleccionados para encarar dos partidos consecutivos. 

Asimismo, se hace énfasis en el tiempo de vuelo de un destino a otro, el cual no debería superar la cinco horas, por lo que la Federación de Guatemala estaría trabajando todos esos detalles logísticos para cumplir con el reglamento y poder llevar a cabo el duelo ante Argentina.

Argentina revela su lista de convocados para enfrentar a Guatemala

Con Messi a la cabeza, Lionel Scaloni presentó una lista de convocados para el amistoso ante Guatemala en La Bombonera.

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