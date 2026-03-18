 La clasificación FIFA se actualizará en tiempo real
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La clasificación FIFA se actualizará en tiempo real

Ahora, una versión provisional aparecerá disponible para los aficionados según se vayan jugando los encuentros.

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Celebración de Lautaro Martínez ante Guatemala en un duelo amistoso
Celebración de Lautaro Martínez ante Guatemala en un duelo amistoso / FOTO: Andrés ADF

La clasificación FIFA, que ordena a las selecciones nacionales según un sistema de puntuación, se actualizará en tiempo real desde las próximas ventanas internacionales, tanto en su versión masculina como femenina.

Hasta el momento, este 'ranking' se actualizaba después de los últimos partidos del período internacional correspondiente. Ahora, una versión provisional aparecerá disponible para los aficionados según se vayan jugando los encuentros, informó la FIFA.

No obstante, la organización internacional insiste en que los resultados no serán definitivos hasta que no finalicen las ventanas, por lo que las posiciones no serán oficiales hasta ese momento.

El cambio se aplicará por primera vez en la competición masculina durante el período de selecciones del mes de marzo y en la femenina, en el del mes de abril.

La FIFA apunta que "la fórmula utilizada para calcular las posiciones seguirá siendo la misma, aunque ahora se aplicará tras recibir información confirmada sobre los goles marcados, por lo que se reflejará al instante cómo afecta un cambio en el marcador a la clasificación de un equipo".

La clasificación masculina se elabora desde 1992 y la femenina, desde 2003. Para la obtención de puntos, se tendrán en cuenta los torneos oficiales de la FIFA y las competiciones absolutas aprobadas por el máximo organismo, tanto en categoría masculina como en femenina.

Argentina revela su lista de convocados para enfrentar a Guatemala

Con Messi a la cabeza, Lionel Scaloni presentó una lista de convocados para el amistoso ante Guatemala en La Bombonera.

Posición actual de Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala ocupa actualmente la posición 94 de la clasificación FIFA, la cual tuvo su última actualización el 19 de enero de este año. A nivel de Concacaf, los nacionales son décimos. 

La selección chapina tendrá próximamente dos encuentros futbolísticos amistosos, primero ante Argelia en Italia y el segundo ante Argentina en suelo sudamericano.

De acuerdo a la FIFA, la nueva actualización de su ranquin será el martes 31 de marzo, aunque para esa fecha ya existirá una proyección de cómo quedaría la "Bicolor" en su clasificación.

El Argentina vs. Guatemala se disputará en La Bombonera

A través de sus redes sociales, Argentina anunció el estadio que albergará el encuentro con una imagen de Lionel Messi posando frente al icónico Estadio Alberto J. Armando.

*Información EFE.

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