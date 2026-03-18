 El Argentina vs. Guatemala se disputará en La Bombonera
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El Argentina vs. Guatemala se disputará en La Bombonera

A través de sus redes sociales, Argentina anunció el estadio que albergará el encuentro con una imagen de Lionel Messi posando frente al icónico Estadio Alberto J. Armando.

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El estadio boquense lucirá sus mejores galas para la nueva edición del clásico argentino. Foto: Twitter
La Bombonera, estadio de Boca Juniors / FOTO:

La selección de Argentina ya tiene definido un nuevo compromiso en su calendario tras la cancelación de la Finalissima frente a España. El conjunto albiceleste confirmó que disputará un amistoso ante Guatemala el próximo 31 de marzo, en lo que será una oportunidad clave para ajustar detalles de cara a sus próximos desafíos internacionales. Este encuentro genera expectativa tanto por el rival como por el escenario elegido, que añade un componente especial al partido.

A través de sus redes sociales, la Asociación del Fútbol Argentino anunció el estadio que albergará el encuentro con una imagen de Lionel Messi posando frente al icónico Estadio Alberto J. Armando. Aunque el comunicado fue breve y sin mayores detalles, el mensaje fue claro: el combinado nacional jugará en La Bombonera, la histórica casa de Boca Juniors, un escenario cargado de mística que promete un ambiente vibrante para despedir al equipo antes de su viaje internacional.

Argentina vs. Guatemala en un histórico estadio

Este amistoso podría representar el último partido de Argentina en su territorio antes de encarar la recta final hacia el Mundial 2026. Previo a su debut en la fase de grupos, aún existe la posibilidad de disputar otros encuentros durante la ventana FIFA de junio, aunque todo indica que estos se llevarían a cabo en Norteamérica para facilitar la logística. La planificación responde a la cercanía con la sede del torneo, que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, bajo la organización de la FIFA.

En cuanto al historial reciente entre ambas selecciones, el antecedente más cercano se remonta a junio de 2024, cuando Argentina se impuso con autoridad por 4-1 en Washington como parte de su preparación para la Copa América. Aquel resultado reafirmó la superioridad albiceleste, aunque Guatemala buscará en esta ocasión dar una mejor imagen y aprovechar la vitrina internacional. Sin duda, el duelo en La Bombonera no solo servirá como preparación, sino también como un espectáculo atractivo para los aficionados del fútbol.

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