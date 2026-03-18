 Convocados de Argentina para enfrentar a Guatemala
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Argentina revela su lista de convocados para enfrentar a Guatemala

Con Messi a la cabeza, Lionel Scaloni presentó una lista de convocados para el amistoso ante Guatemala en La Bombonera.

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Amistoso entre Argentina y Guatemala en junio del 2024 - Archivo
Amistoso entre Argentina y Guatemala en junio del 2024 / FOTO: Archivo

La selección de Argentina ya tiene definidos a sus convocados para el amistoso frente a Guatemala, programado para el próximo 31 de marzo en Buenos Aires. El técnico Lionel Scaloni dio a conocer una lista que mantiene la base del equipo campeón del mundo en 2022, con Lionel Messi como principal referente y líder del grupo. La convocatoria, sin demasiadas sorpresas, reafirma la continuidad de un proyecto que ha sido exitoso en los últimos años.

El encuentro se disputará en el emblemático La Bombonera, casa del Boca Juniors, un escenario que añade un valor simbólico al partido. La confirmación de la sede se realizó a través de los canales oficiales de la selección argentina, acompañada de una imagen de Messi sobre el estadio, lo que generó entusiasmo entre los aficionados. Este amistoso representa una oportunidad para que el público local vuelva a ver a sus ídolos en acción.

Argentina vs. Guatemala el próximo 31 de marzo

La programación del duelo ante Guatemala surge tras la cancelación de la Finalissima que iba a enfrentar a Argentina con España. Ante este cambio de planes, el cuerpo técnico decidió mantener la actividad con un rival distinto, pero que permitirá continuar con la preparación del equipo. Según informó la Asociación del Fútbol Argentino, el plantel realizará una semana de entrenamientos intensos antes del compromiso.

De cara al futuro, este partido se presenta como el único compromiso confirmado para Argentina antes del inicio del próximo Mundial en Norteamérica. Más allá del resultado, el objetivo será afinar detalles y consolidar el funcionamiento colectivo de un equipo que buscará defender su corona. Para Guatemala, en tanto, será una prueba exigente frente a uno de los combinados más fuertes del planeta, en un escenario y contexto de máxima visibilidad internacional.

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