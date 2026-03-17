 Convocados de Guatemala para la fecha FIFA de marzo
Deportes

Convocados de Guatemala para la fecha FIFA de marzo

La Azul y Blanco disputará dos partidos amistosos este mes, será ante las selecciones mundialistas de Argelia y Argentina.

Compartir:
La Selección Nacional de Guatemala tendrá amistosos en marzo de 2026
La Selección Nacional de Guatemala tendrá amistosos en marzo de 2026 / FOTO: FFG

La Federación de Fútbol de Guatemala oficializó la convocatoria de 21 jugadores para la próxima fecha FIFA de marzo, en la que la selección nacional, conocida como la Azul y Blanco, disputará dos partidos amistosos ante selecciones de nivel mundial. Los encuentros están programados para los días 27 y 31 de marzo, enfrentando primero a Argelia en el Estadio Luigi Ferraris, en Génova, Italia, y posteriormente a Argentina en Buenos Aires, cuyo estadio aún está por confirmarse.

Para esta convocatoria, la Federación ha incluido a seis futbolistas que militan en el extranjero: Olger Escobar (Montreal), Matt Evans (LAFC), Darwin Lom (The Strongest), Daniel Méndez (Pachuca), Marcelo Hernández (Cartaginés) y Arquímides Ordóñez (Loudon United). Los restantes 15 jugadores provienen de clubes de la Liga Nacional de Guatemala, destacando la intención de equilibrar experiencia internacional con talento local en la selección.

Guatemala con partidos de alto nivel

Los jugadores se concentrarán a partir de la próxima semana en las instalaciones de la Federación de Fútbol de Guatemala, previo a su viaje hacia Italia para enfrentar a Argelia. Tras este primer partido, el equipo se trasladará inmediatamente a Argentina para el segundo compromiso, asegurando así una preparación adecuada y continuidad en su desempeño.

La única incertidumbre para estos encuentros recae en el estado del técnico Luis Fernando Tena, quien recientemente fue sometido a una cirugía de vesícula. Su participación en los partidos todavía no está confirmada, por lo que, de no estar recuperado, el equipo será dirigido por su asistente Salvador "Chava" Reyes. La selección guatemalteca espera dejar una buena impresión ante dos rivales de alto nivel y continuar fortaleciendo su presencia en el ámbito internacional.

Foto embed
La Federación presentó la nueva indumentaria de la Selección Nacional de Guatemala - FFG

En Portada

Congreso juramenta a magistrados del TSE para el período 2026-2032t
Nacionales

Congreso juramenta a magistrados del TSE para el período 2026-2032

03:51 PM, Mar 17
La OEA alerta de intentos de bloquear la juramentación de una magistrada en Guatemalat
Nacionales

La OEA alerta de intentos de bloquear la juramentación de una magistrada en Guatemala

04:45 PM, Mar 17
Aumentan denuncias por precios de combustibles: Diaco presenta 37 casos mást
Nacionales

Aumentan denuncias por precios de combustibles: Diaco presenta 37 casos más

02:52 PM, Mar 17
Convocados de Guatemala para la fecha FIFA de marzot
Deportes

Convocados de Guatemala para la fecha FIFA de marzo

04:27 PM, Mar 17
Senegal es despojado del título de la Copa Africanat
Deportes

Senegal es despojado del título de la Copa Africana

04:15 PM, Mar 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaMundial 2026IránEE.UU.Liga NacionalSeguridadDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos