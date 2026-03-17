Convocados de Guatemala para la fecha FIFA de marzo

La Federación de Fútbol de Guatemala oficializó la convocatoria de 21 jugadores para la próxima fecha FIFA de marzo, en la que la selección nacional, conocida como la Azul y Blanco, disputará dos partidos amistosos ante selecciones de nivel mundial. Los encuentros están programados para los días 27 y 31 de marzo, enfrentando primero a Argelia en el Estadio Luigi Ferraris, en Génova, Italia, y posteriormente a Argentina en Buenos Aires, cuyo estadio aún está por confirmarse.
Para esta convocatoria, la Federación ha incluido a seis futbolistas que militan en el extranjero: Olger Escobar (Montreal), Matt Evans (LAFC), Darwin Lom (The Strongest), Daniel Méndez (Pachuca), Marcelo Hernández (Cartaginés) y Arquímides Ordóñez (Loudon United). Los restantes 15 jugadores provienen de clubes de la Liga Nacional de Guatemala, destacando la intención de equilibrar experiencia internacional con talento local en la selección.
Guatemala con partidos de alto nivel
Los jugadores se concentrarán a partir de la próxima semana en las instalaciones de la Federación de Fútbol de Guatemala, previo a su viaje hacia Italia para enfrentar a Argelia. Tras este primer partido, el equipo se trasladará inmediatamente a Argentina para el segundo compromiso, asegurando así una preparación adecuada y continuidad en su desempeño.
La única incertidumbre para estos encuentros recae en el estado del técnico Luis Fernando Tena, quien recientemente fue sometido a una cirugía de vesícula. Su participación en los partidos todavía no está confirmada, por lo que, de no estar recuperado, el equipo será dirigido por su asistente Salvador "Chava" Reyes. La selección guatemalteca espera dejar una buena impresión ante dos rivales de alto nivel y continuar fortaleciendo su presencia en el ámbito internacional.