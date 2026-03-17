Gerardo Paiz brinda detalles del Guatemala vs. Argentina

El presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Paiz, brindó detalles sobre el amistoso que la selección nacional disputará ante Argentina el próximo 31 de marzo en territorio sudamericano. En declaraciones a Emisoras Unidas, el dirigente explicó cómo surgió este compromiso internacional, destacando que fue una oportunidad que apareció en medio de cambios en la planificación inicial. "Nosotros estábamos buscando rival. Queríamos otro partido en Europa para aprovechar el viaje, por ahí teníamos la opción de jugar contra Egipto, pero al caerse la Finalissima nos contactaron inmediatamente desde la AFA, el viaje obviamente será cansado, pero contra Argentina lo vale", indicó.
El encuentro ante la campeona del mundo representa un reto significativo para Guatemala, no solo por la calidad del rival, sino también por el exigente itinerario que deberá afrontar el equipo. Días antes, el combinado nacional se medirá a Argelia el 27 de marzo en Italia, lo que obliga a una logística ajustada para cumplir con ambos compromisos. Sobre este aspecto, Paiz detalló: "Ahorita ya estamos viendo toda la logística, saldríamos el 28 de Italia para viajar a Argentina, el partido será en Buenos Aires (posiblemente La Bombonera)".
Gerardo Paiz planifica el viaje de la selección
En relación con la organización del encuentro, el presidente federativo aclaró que aún no se ha definido el horario del partido, ya que la planificación depende en gran medida de la federación anfitriona. "Aún no hay horario del partido, ellos tienen su propia logística, ahorita lo único que estamos viendo nosotros es cómo movernos de Italia a Argentina. En este partido no hay ninguna ganancia económica para la Federación", expresó, subrayando que el enfoque principal es deportivo y no financiero.
Por otra parte, Paiz también abordó la situación del director técnico de la selección, Luis Fernando Tena, quien recientemente fue sometido a una intervención quirúrgica. El dirigente explicó que la recuperación del estratega será clave para determinar su presencia en estos compromisos internacionales. "Yo esperaría que al profe Tena le alcance para estar con la Selección, él tuvo que ser intervenido el sábado de una operación de la vesícula y ayer tuvo que ser intervenido nuevamente".
Finalmente, el dirigente dejó abierta la posibilidad de que el equipo sea dirigido por su asistente en caso de que Tena no logre recuperarse a tiempo. "El profe Salvador Reyes se encargaría de la selección en caso de que no estuviera el profe Tena, la convocatoria saldría el día viernes", concluyó Paiz, anticipando una semana clave en la planificación de la selección guatemalteca de cara a estos importantes amistosos.