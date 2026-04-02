Victoria Lopyreva: Parecido a Hilary Duff y Embajadora 2018

La modelo y presentadora rusa Victoria Lopyreva vuelve a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por el fútbol, sino por su impactante apariencia y el inesperado parecido que muchos usuarios han encontrado con la actriz y cantante Hilary Duff.
A través de sus recientes publicaciones en Instagram, Lopyreva ha demostrado que el paso del tiempo no ha hecho más que resaltar su belleza, consolidándola como una de las figuras más elegantes y admiradas del entretenimiento europeo.
¿Quién es Victoria Lopyreva?
Victoria Lopyreva es una reconocida modelo, presentadora de televisión y ex Miss Rusia 2003. Su carrera ha estado marcada por su participación en el mundo del espectáculo, la moda y eventos internacionales de alto perfil.
Sin embargo, su proyección global alcanzó uno de sus puntos más altos cuando fue elegida como embajadora oficial de la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018, un rol que la posicionó como una de las caras más visibles del torneo.
Durante la Copa del Mundo de 2018, Lopyreva tuvo un papel clave en la promoción del evento, participando en actividades oficiales, eventos internacionales y campañas relacionadas con el torneo.
Su presencia constante, su estilo y su carisma la convirtieron en una figura mediática que trascendió el ámbito deportivo, captando la atención de fanáticos alrededor del mundo.
Sus fotos actuales que encienden redes
En los últimos meses, Victoria ha compartido diversas publicaciones en su cuenta de Instagram donde se le ve disfrutando de viajes, sesiones de fotos y momentos personales.
Entre las imágenes que más han llamado la atención destacan aquellas en bikini, donde la modelo presume su figura, generando miles de comentarios y reacciones.
Los usuarios no han tardado en elogiar su apariencia, destacando lo bien que se conserva con el paso de los años y su estilo sofisticado.
Uno de los temas que más ha generado conversación en redes es el parecido físico que algunos seguidores han señalado entre Lopyreva y Hilary Duff.
Comparaciones en comentarios y publicaciones destacan similitudes en sus facciones, sonrisa y estilo, lo que ha incrementado aún más la viralidad de sus fotos.
Aunque ninguna de las dos ha hecho declaraciones al respecto, el fenómeno ha sido suficiente para posicionarlas juntas en tendencias digitales.
Rusia y su ausencia en el Mundial 2026
En medio de este resurgimiento mediático, también vuelve a surgir el tema de la participación de Rusia en competiciones internacionales.
Actualmente, Rusia no participará en el Mundial 2026 debido a las sanciones impuestas por organismos internacionales como la FIFA y la UEFA, tras el conflicto con Ucrania iniciado en 2022.
Estas sanciones excluyen a sus selecciones y clubes de torneos oficiales, una situación que ha impactado significativamente la presencia del país en el fútbol mundial.
A pesar de los cambios en el panorama deportivo y político, Victoria Lopyreva continúa siendo una figura relevante en redes sociales y en el mundo del entretenimiento.
Su capacidad para reinventarse, mantenerse vigente y generar conversación demuestra que su impacto va más allá del fútbol.