 NFL tendrá un récord de nueve partidos internacionales
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Conoce el nuevo récord que tendrá la NFL para esta temporada

Este día, la National Football League dio a conocer su calendario internacional.

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NFL anunció sus partidos internacionales
NFL anunció sus partidos internacionales / FOTO: EFE

La National Football League (NFL) anunció este miércoles su calendario internacional para la temporada 2026, que incluirá un récord de nueve partidos en siete países y cuatro continentes, entre los que destacan sedes como Madrid, Ciudad de México y Río de Janeiro.

La NFL abrirá este calendario internacional en la primera semana de competición en Melbourne, su debut en Australia, entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Chargers.

El 27 de septiembre, en la tercera semana, los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys y se enfrentarán en el Maracaná, en el debut de la NFL en Río de Janeiro tras los partidos disputados en São Paulo en temporadas anteriores.

A continuación se disputarán tres partidos en Londres -dos en el Tottenham Hotspur Stadium y uno en Wembley-: Washington Commanders-Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars-Philadelphia Eagles y Jaguars-Houston Texans, entre las semanas cuatro y seis.

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La National Football League rompe su propio récord y fija el tope salarial más elevado desde su creación.

NFL en Francia

En la séptima semana la National Football League debutará en Francia, en el Stade de France de París, con un New Orleans Saints-Pittsburgh Steelers.

El 8 de noviembre del presente año, en la novena semana de campeonato, la NFL aterrizará por segunda temporada consecutiva en el Santiago Bernabéu de Madrid (España) con el enfrentamiento entre los Atlanta Hawks y los Cincinnati Bengals.

Los Detroit Lions y los New England Patriots se enfrentarán en el Allianz Arena de Múnich (Alemania) en la semana once, mientras que la gira internacional se cerrará el 22 de noviembre en el Estadio Azteca con un duelo entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Estos partidos internacionales forman parte de la estrategia de la NFL de expansión más allá de las fronteras de Estados Unidos, una iniciativa que ha llevado a la disputa de 62 encuentros hasta la fecha.

 Los actuales campeones de la NFL son los Seattle Seahawks, quienes ganaron el Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026. Derrotaron a los New England Patriots con un marcador de 29-13 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California  

La temporada 2026 de la NFL arrancará el 9 de septiembre

La temporada arrancará con el duelo de los Seahawks, actuales campeones del Super Bowl, contra un rival por definir, informó este miércoles la NFL.

*Información EFE.

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