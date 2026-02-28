La NFL establece nuevo récord en tope salarial

La National Football League (NFL) anunció este viernes que el tope salarial para cada uno de sus 32 equipos en la temporada 2026 será de 301.2 millones de dólares, la cifra más alta en la historia de la liga. El incremento representa 22 millones más en comparación con el año anterior y marca la primera ocasión en que el límite supera la barrera de los 300 millones. Esta medida, instaurada en 1994, tiene como objetivo mantener el equilibrio competitivo y financiero entre las franquicias.
Cuando el sistema fue implementado en la campaña de 1994, el primer tope salarial se fijó en 34.60 millones de dólares. Una década después, el monto ascendió a 80.5 millones, reflejando el crecimiento sostenido del negocio. En 2014, el límite alcanzó los 133 millones de dólares; para la temporada 2024 ya se ubicaba en 255.4 millones, mientras que en 2025 se situó en 279.2 millones. La evolución evidencia la fortaleza económica de la liga y el aumento constante de sus ingresos por derechos de transmisión, patrocinios y comercialización global.
Aumento en el tope salarial de la NFL
Junto con el anuncio del nuevo tope, la NFL también confirmó los valores correspondientes a la etiqueta de "jugador franquicia", mecanismo que permite a los equipos retener por una temporada adicional a un jugador que está por convertirse en agente libre.
El mariscal de campo encabeza la lista con un salario anual de 43.89 millones de dólares bajo esta designación, consolidándose como la posición más cotizada. Le siguen los receptores abiertos, con 27.29 millones por un año, cifra que coloca en el centro de atención a nombres como George Pickens, ante la dificultad de los Dallas Cowboys para ofrecerle un contrato multianual en este momento.
Entre las otras posiciones, los alas cerradas designados como jugador franquicia, como Kyle Pitts de los Atlanta Falcons, percibirán 15.04 millones de dólares. Los corredores recibirán 14.29 millones; los linieros ofensivos, 25.77; los tackles defensivos, 27.12; y las alas defensivas, 24.43 millones. Por su parte, los apoyadores alcanzarán los 26.86 millones; los esquineros, 21.16; los profundos defensivos, 20.14; y los pateadores cerrarán la lista con 6.64 millones por temporada. Estas cifras reafirman la jerarquía económica de cada posición dentro de la estructura salarial de la liga.