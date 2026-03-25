 La temporada 2026 de la NFL arrancará el 9 de septiembre
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La temporada 2026 de la NFL arrancará el 9 de septiembre

La temporada arrancará con el duelo de los Seahawks, actuales campeones del Super Bowl, contra un rival por definir, informó este miércoles la NFL.

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Imagen del Super Bowl 2026
Imagen del Super Bowl 2026 / FOTO: EFE

La temporada 2026 de la NFL comenzará el miércoles 9 de septiembre en el estadio Lumen Field de Seattle con los Seahawks, actuales campeones del Super Bowl, contra un rival por definir, informó este miércoles la liga de futbol americano en un comunicado.

Como es habitual, el primer partido de la nueva temporada de la NFL se jugará en el estadio de los campeones, en este caso unos Seahawks que ganaron el Super Bowl de Santa Clara contra los New England Patriots el pasado febrero.

Un día después del debut de los Seahawks, la NFL organizará el primer partido de su historia en Australia, un duelo entre los San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams con comienzo a las 20.35 hora del este de Estados Unidos.

El rival de los Seahawks en el partido inaugural se anunciará esta primavera, informó la NFL.

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LX

La férrea defensiva de los Seahawks marcó el rumbo del Super Bowl LX y, con una ejecución impecable, Seattle venció 29-13 a New England para conquistar su segundo título de la NFL.

Otros detalles

Para el partido entre los 49ers y los Rams en Melbourne, los paquetes VIP estarán disponibles para su compra a través de Ticketmaster a partir del lunes 6 de abril, y las entradas generales saldrán a la venta para el público general a partir del martes 7 de abril.

Todas las entradas y paquetes VIP se podrán adquirir directamente en el sitio web de Ticketmaster.

En 2026 se disputará un número récord de nueve partidos internacionales en cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

Los Seattle Seahawks celebran el título del Super Bowl LX

Durante los festejos, realizados en el Lumen Field, se prometió que repetirían título.

Mercados internacionales de la NFL para 2026

  • Londres, Reino Unido: Dos partidos en el Tottenham Hotspur Stadium y un partido en el estadio de Wembley
  • Madrid, España: Estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid
  • Melbourne, Australia*: Campo de críquet de Melbourne
  • Ciudad de México, México: Estadio Banorte
  • Múnich, Alemania: Estadio del Bayern de Múnich
  • París, Francia: Estadio Stade de France*
  • Río de Janeiro, Brasil: Estadio Maracaná*

*Designa un nuevo mercado/ciudad para 2026.

NFL presenta el logo del próximo Super Bowl

El próximo Super Bowl se jugará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California

*Información EFE y NFL

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