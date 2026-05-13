 Conoce qué dijo Hansi Flick tras la derrota con Alavés
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Conoce qué dijo Hansi Flick tras la derrota con Alavés

El Barcelona cayó este día, en el cual, estrenó su título liguero obtenido en el clásico ante Real Madrid.

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Hansi Flick se refirió a la derrota ante Alavés
Hansi Flick se refirió a la derrota ante Alavés / FOTO: EFE

El entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, se mostró "feliz" por lo que vio a pesar de la derrota contra el Alavés y dijo que controlaron el partido, pero reconoció que ellos se jugaban "mucho".

"He visto un equipo muy motivado", explicó Hansi Flick en rueda de prensa. El técnico del conjunto catalán puso el foco en el gran partido de los jugadores jóvenes, aunque lamentó el gol encajado al filo del descanso que les impidió alcanzar los cien puntos.

Preguntado sobre el debut de Álvaro Cortés, valoró que lo hizo "muy bien". Destacó el nivel que dio en los duelos aéreos. "Estuvo fantástico contra delanteros muy fuertes", indicó y subrayó la confianza con la que jugó.

"Esto es lo que quiero ver de los jóvenes cuando entrenan con nosotros o juegan con el Barça Athletic, que lo den todo y que demuestren que están bien", manifestó el técnico, que no quiso valorar la rueda de prensa de Florentino Pérez.

Sobre los jóvenes, Hansi Flick puso en valor la conexión especial que hay en La Masía porque los jugadores juegan juntos durante muchos años

"Vi muchas cosas que aprecio mucho, así que seguimos adelante, preparándonos para el próximo partido", concluyó el técnico alemán Hansi Flick.

Triunfo gracias a Ibrahim Diabate

Un gol de Ibrahim Diabate en la última jugada de la primera parte agarró a la Primera División del fútbol español al Deportivo Alavés, que superó por 1-0 al campeón, el FC Barcelona, que embotelló a los vitorianos en la última media hora, pero no pudo lograr el empate.

Con este triunfo, los vascos salen de un salto de los puestos de descenso y se colocan en la posición 15 con 40 puntos, mientras que el FC Barcelona se quedó sin la posibilidad de alcanzar los cien en Liga. Barcelona deberá jugar aún con Real Betis y Valencia. 

Alavés derrota al Barcelona en el estreno culé como campeón

El equipo de Quique Sánchez abandona la zona del descenso con este triunfazo y deja al club de Hansi Flick sin chance de los 100 puntos.

*Información EFE.

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