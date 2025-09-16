 Arévalo viajará a la ONU el 23 de septiembre 2025
Nacionales

Arévalo viajará el 23 de septiembre a la Asamblea General de la ONU

La intervención del presidente guatemalteco en la asamblea está programada para el 24 de septiembre.

Presidente Bernardo Arévalo se pronuncia por detención de exlíder indígena de Sololá.
Presidente Bernardo Arévalo se pronuncia por detención de exlíder indígena de Sololá. / FOTO: Foto Omar Solís

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, confirmó este martes su participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y luego en una cumbre de jefes de Estado en Nueva York para renovar el compromiso con la democracia a nivel mundial.

Arévalo indicó en rueda de prensa que estará viajando a Nueva York el 23 de septiembre y que su visita se extenderá por dos días.

La intervención del presidente guatemalteco en la organización mundial está programada para el 24 de septiembre, según la programación de la ONU.

"Nosotros creemos que es importante participar en la Asamblea de Naciones Unidas para reafirmar el compromiso con los principios sobre los cuales fue establecida la Organización una vez termina la segunda guerra mundial", destacó el gobernante guatemalteco.

"Necesitamos evitar la guerra, necesitamos construir la paz mediante un mundo que se fundamente en los principios de justicia y trabaje para el desarrollo compartido de la humanidad", añadió.

Arévalo de León aseveró que dará un mensaje en la Asamblea General de las Naciones Unidas con la visión e Guatemala sobre los nuevos retos en el mundo y los avances y compromisos que como nación está teniendo el país centroamericano.

Más sobre la agenda de Arévalo en EE. UU.

El presidente guatemalteco anunció que, además, participará en una Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y Europa para hablar del compromiso con la democracia.

En ese encuentro, adelantó, "estaremos señalando la necesidad de renovar el compromiso mundial con la democracia como forma de Gobierno".

El mandatario guatemalteco también anunció que sostendrá algunas reuniones bilaterales con otros presidentes, sin especificar más información al respecto.

