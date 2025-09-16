 Tras intensa búsqueda, localizan el cuerpo de la menor arrastrada por el río Las Vacas
Nacionales

Tras intensa búsqueda, localizan el cuerpo de la menor arrastrada por el río Las Vacas

La menor fue reportada como desaparecida desde el sábado pasado.

Compartir:
El cuerpo de la menor fue hallado en la hidroeléctrica de la zona 6., Bomberos Voluntarios
El cuerpo de la menor fue hallado en la hidroeléctrica de la zona 6. / FOTO: Bomberos Voluntarios

En el tercer día consecutivo de labores de búsqueda, los Bomberos Voluntarios confirmaron que este martes 16 de septiembre fue localizado el cuerpo sin vida de la menor que fue arrastrada por la corriente del río Las Vacas.

La desaparición de la adolescente de 14 años se reportó el pasado sábado en horas de la tarde. Según se indicó, en total fueron tres las personas de las que inicialmente se había perdido el rastro como consecuencia de la crecida del cuerpo de agua.

Tras tener conocimiento sobre el caso, los socorristas aplicaron de inmediato el protocolo para intentar localizarlas, lo que permitió que ese mismo día fueran ubicados un niño y un adulto de 22 años. El primero de ellos tenía solo golpes leves, mientras que el segundo tuvo que ser ingresado a un hospital para su evaluación.

Mientras tanto, continuaron las acciones para dar con el paradero de la tercera persona afectada. Con ese objetivo, se desarrollaron acciones interinstitucionales durante los últimos tres días.

El personal de socorro y del Ejército de Guatemala, entre otras instituciones, trabajó en conjunto para verificar los diferentes sectores de todo el recorrido del río. La desaparición se dio bajo el puente El Incienso, en la zona 7 capitalina, y se extendió por varios kilómetros.

"A partir de ahorita, río abajo, pasando por dos grandes embalses, se sigue la búsqueda. Se presentaron elementos del equipo de rescate acuático ‘Hombres Rana’, esperando que el cuerpo salga a flote en el sector o se haya quedado en el cauce del río", explicó Hans Lemus, vocero de los Bomberos Voluntarios esta mañana.

Y horas después, el rescatista confirmó que la menor fue encontrada en la hidroeléctrica de la zona 6, específicamente 17 kilómetros más adelante desde el punto donde desapareció.

En Portada

EE. UU. destaca avances notables en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico t
Nacionales

EE. UU. destaca "avances notables" en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico

08:26 AM, Sep 16
Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalot
Deportes

Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalo

08:58 AM, Sep 16
Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemalat
Viral

Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemala

10:02 AM, Sep 16
VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielot
Viral

VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielo

08:36 AM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.Noticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos