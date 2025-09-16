Tras intensa búsqueda, localizan el cuerpo de la menor arrastrada por el río Las Vacas

En el tercer día consecutivo de labores de búsqueda, los Bomberos Voluntarios confirmaron que este martes 16 de septiembre fue localizado el cuerpo sin vida de la menor que fue arrastrada por la corriente del río Las Vacas.
La desaparición de la adolescente de 14 años se reportó el pasado sábado en horas de la tarde. Según se indicó, en total fueron tres las personas de las que inicialmente se había perdido el rastro como consecuencia de la crecida del cuerpo de agua.
Tras tener conocimiento sobre el caso, los socorristas aplicaron de inmediato el protocolo para intentar localizarlas, lo que permitió que ese mismo día fueran ubicados un niño y un adulto de 22 años. El primero de ellos tenía solo golpes leves, mientras que el segundo tuvo que ser ingresado a un hospital para su evaluación.
Mientras tanto, continuaron las acciones para dar con el paradero de la tercera persona afectada. Con ese objetivo, se desarrollaron acciones interinstitucionales durante los últimos tres días.
El personal de socorro y del Ejército de Guatemala, entre otras instituciones, trabajó en conjunto para verificar los diferentes sectores de todo el recorrido del río. La desaparición se dio bajo el puente El Incienso, en la zona 7 capitalina, y se extendió por varios kilómetros.
"A partir de ahorita, río abajo, pasando por dos grandes embalses, se sigue la búsqueda. Se presentaron elementos del equipo de rescate acuático ‘Hombres Rana’, esperando que el cuerpo salga a flote en el sector o se haya quedado en el cauce del río", explicó Hans Lemus, vocero de los Bomberos Voluntarios esta mañana.
Y horas después, el rescatista confirmó que la menor fue encontrada en la hidroeléctrica de la zona 6, específicamente 17 kilómetros más adelante desde el punto donde desapareció.