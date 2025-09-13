 Río arrastra a tres menores bajo puente El Incienso
Nacionales

Río arrastra a tres menores bajo puente El Incienso

Bomberos Voluntarios trabajan para ubicar a dos menores de edad, de tres desaparecidos, tras confirmar el hallazgo de uno en este estado.

Imagen con fines ilustrativos., Archivo EU
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo EU

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmó que este sábado 13 de septiembre fueron arrastrados tres menores de edad bajo el puente Incienso, por la crecida de un río que pasa bajo esa estructura. Tras conocer lo sucedido, los rescatistas iniciaron las labores de búsqueda y rescate de los afectados, logrando el hallazgo de uno de ellos. 

Víctor Gómez, vocero de los rescatistas, indicó que uno de los niños, de 10 años, fue localizado con vida y sin lesiones. Sin embargo, las brigadas de rescate continúan con las labores de rastreo para dar con el paradero de los otros dos menores.

Las autoridades mantienen la búsqueda en el área a pesar de las dificultades que representa, la fuerza del caudal y las condiciones del terreno", reportaron los uniformados.

Recorridos de antorchas continúan este sábado en el país

Autoridades piden respeto en el trayecto de las caravanas y dieron algunas recomendaciones para evitar incidentes negativos por las antorchas.

Gómez agregó que el menor localizado fue declarado como ileso, luego de ser evaluado por los paramédicos. Posteriormente, los rescatistas entregaron al afectado a su madre.

Por ahora, los rescatistas siguen realizando tareas de búsqueda y rescate en diferentes puntos del área donde se reportó la desaparición de los pequeños.

Con información del periodista Daniel Tzoc.

