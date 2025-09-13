 Recorridos de antorchas continúan este sábado en el país
Nacionales

Recorridos de antorchas continúan este sábado en el país

Autoridades piden respeto en el trayecto de las caravanas y dieron algunas recomendaciones para evitar incidentes negativos por las antorchas.

-
Las autoridades pidieron a los organizadores de recorridos de antorchas que únicamente ocupen el carril derecho. / FOTO: Archivo EU

Las autoridades consideraron que para este sábado 13 de septiembre de 2025 se espera que continúen los recorridos de antorchas a nivel nacional, por lo que dieron algunas recomendaciones puntuales para reducir riesgos y evitar accidentes de tránsito. En el sector de la Ciudad de Guatemala, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) pidió que a las personas que participarán en este evento que usen de manera exclusiva el carril derecho. 

Las autoridades también pidieron a los organizadores que no permitan que los menores de edad corran con los pebeteros encendidos, para evitar quemaduras en caso de caída. Asimismo, pidieron a los estudiantes, trabajadores e integrantes de barrios que vayan tomando descansos a lo largo del recorrido para evitar que la distancia afecte la salud. 

En ese sentido, las autoridades resaltaron la necesidad de mantener una hidratación adecuada y evitar que las personas con problemas de salud corran más de lo recomendado. De la misma forma, pidieron a los conductores ajenos a esta actividad que respeten las caravanas, moderando su velocidad y circulando exclusivamente por el carril izquierdo.

Vías con mayor demanda

En ese sentido, las autoridades agregaron que los lugares más concurridos por el transporte del fuego patrio son los alrededores de la Plaza El Obelisco, en donde la mayoría de grupos de personas se reúnen para encender la llama de los pebeteros. Asimismo, se espera que dentro de las arterias más afectadas en el tránsito esté la Avenida Reforma, que servirá de conexión para quienes lleguen desde las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 24 y 25, entre otras.

Otra calzada con mucha demanda será el bulevar Liberación, porque se espera que por ese sector pasen todos los vecinos que buscarán llegar al Obelisco desde las zonas 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, y 19, entre otras. Las autoridades no descartaron la llegada de caravanas desde el municipio de Mixco o Villa Nueva, para tomarlo en cuenta.

Cabe resaltar que en los departamentos también se espera el recorrido de más antorchas, por lo que las autoridades pidieron tener precaución en los lugares aledaños a los parques centrales, donde usualmente las personas llegan a encender las antorchas. En estos lugares, solicitaron que las personas ajenas a las actividades patrias tengan paciencia, tomando en cuenta que algunas calles son estrechas en los departamentos.

