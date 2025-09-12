OEA observará elecciones en Guatemala: magistrados y más

La Organización de los Estados Americanos (OEA) confirmó este viernes 12 de septiembre que enviará una nueva misión a Guatemala para observar las elecciones de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Corte de Constitucionalidad (CC), del fiscal general de la república y del Contralor General de Cuentas.
Por medio de un comunicado, la Secretaría General de la entidad anunció que esta designación surge como continuación de la misión desplegada en 2024 para la observación del proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría.
Añadió que la referida misión estará integrada por tres expertos de Ecuador, Venezuela y Chile y estará llegando al país en las próximas semanas para desarrollar actividades y reunirse con autoridades nacionales y otros actores relevantes.
El nombramiento de este equipo se da en respuesta a una invitación del Gobierno de Guatemala, a cargo del presidente Bernardo Arévalo, tomando en cuenta que durante el próximo año se desarrollarán estos procesos cruciales para elegir a nuevas autoridades de las distintas instancias.
"Esta misión, establecida por invitación del Gobierno de Guatemala, dará seguimiento a los procesos de elección de Fiscal General, Magistrados de la Corte Constitucional, Magistrados del TSE y Contralor General. De igual forma, promoverá un diálogo inclusivo y participativo con todos los sectores de la sociedad, orientado al fortalecimiento de la institucionalidad democrática", detalló la OEA.
Añadió que la misión abrió un canal de comunicación con instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general para que puedan presentar información que se considere relevante para las labores de la misión.
Integrantes de la misión de la OEA
De acuerdo con la información compartida por la OEA, loa misión que viajará a Guatemala estará integrada por los siguientes profesionales:
- María Paula Aguirre, abogada y magistrada, quien se ha desempeñado como presidenta de la Corte Nacinoal de Justicia de Ecuador.
- Carlos Ayala Corao es abogado especializado en derecho constitucional y derechos humanos. Actualmente, preside la Comisión Internacional de Juristas. Antes, fue presidente y comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Marcela Ríos Tobar, socióloga y politóloga. Se desempeña como directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe y ejerció como ministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile.