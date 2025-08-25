 Expertos consideran que el 2026 trae incertidumbre en el TSE
Expertos consideran que el 2026 trae incertidumbre en el TSE

Expertos mostraron preocupación por el proceso de elecciones de magistrados del TSE que se vivirá en el 2026.

Los acutales magistrados del TSE enfrentaron varios señalamientos por el proceso electoral pasado, de parte del Ministerio Público. , ArchivoEU
Los acutales magistrados del TSE enfrentaron varios señalamientos por el proceso electoral pasado, de parte del Ministerio Público. / FOTO: ArchivoEU

Dos expertos dieron sus puntos de vista en torno al tema del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de cara al cambio de magistrados para el 2026 y ambos coincidieron en manifestar preocupación, por lo que consideran incertidumbre, desde el proceso de elecciones en las comisiones de postulación. Ely López Oliva, exmagistrada suplente del máximo ente electoral, consideró que en el panorama, pareciera que la actual magistratura le dejará todo el trabajo, porque actualmente se ve que no camina.

Para López, lo que más preocupa es que los nuevos magistrados no tendrán experiencia, por la forma de selección en las postuladoras. La ex togada mencionó los requisitos, entre los que destacó "la capacidad, la idoneidad, la honradez, aunque la capacidad la confunden con la capacidad física, sin importar la académica y lo más importante, que es el servicio que se ha prestado al Estado, o más, la meritocracia, porque esto tiene puntos en la tabla de gradación".

El analista político, Álvaro Pop, añadió que el actual TSE debe recuperar credibilidad y respetabilidad, por lo que ha ocurrido entre los magistrados. Sin embargo, subrayó que lo más preocupante para él es el futuro proceso electoral, porque "la democracia de Guatemala cada vez se está volviendo más de fachada".

Los juegos que se están dando en su interior -del TSE- traen intereses espurios y no se fortalecen en la ciudadanía, de que no hay convicción de que estamos en posibilidades reales de transformación, nombramientos, de personas probas, con mérito", aseguró el analista Álvaro Pop.

Instan a vigilar a las postuladoras para el TSE

Pop añadió que "la afirmación de que en Guatemala todo se mueve por la corrupción se está volviendo cotidiana, y eso afecta la democracia (...) Es un momento en el que se puede instalar un ejercicio de vigilancia ciudadana; un observatorio que sea la conciencia crítica de lo que está sucediendo. Es clave"

En tanto, López sostuvo sus inquietudes al afirmar: "Me preocupa el desvío de la objetividad hacia intereses mezquinos que podrían poner en más riesgo al TSE. Cuidemos mucho a las comisiones de postulación, para que hagan un trabajo objetivo y digno, para empezar a trabajar lo ético del máximo ente electoral".

Ambos expertos participaron como panelistas durante el programa A Primera Hora de este lunes 25 de agosto de 2025, emitido por Emisoras Unidas 89.7 FM y en su radio en línea.

