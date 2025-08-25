Bomberos reportan tres cocineros retenidos en Gaviotas

Basándose en información de la Policía Nacional Civil (PNC), Bomberos Municipales informaron que dentro del Centro Especializado en Reinserción (CER I) de la zona 13, mejor conocido como "Gaviotas", permanecen tres cocineros retenidos durante la mañana de este lunes 25 de agosto de 2025. En un comunicado la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) informó que en el CER I se registra actualmente un conato de motín.
La entidad añadió que, de forma inmediata, se activaron los protocolos de seguridad correspondiente y se cuenta con el apoyo de la PNC, con el fin de restablecer el orden y garantizar la vida, integridad física y respeto a los derechos humanos de los adolescentes privados de libertad, así como del personal.
La SBS reiteró que están tomando todas las medidas necesarias para atener la situación por lo que se comprometieron a mantener informada a la población, conforme avance el control del incidente. Desde muy temprano, rescatistas y autoridades reportaron movimientos inusuales dentro de este centro de reinserción, por lo que la PMT de Guatemala tuvo que hacer desvíos sobre la vía en la que se ubica el lugar.
Cabe resaltar que el CER 1 se ubica en la 2a. calle 2-61 de la zona 13 capitalina, que es una arteria importante para acceder hacia la Calzada Atanasio Tzul, que conecta con el sur de la capital. Por el momento no se tiene la identidad de los tres cocineros retenidos.