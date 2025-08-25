Declaran a San Juan Ermita como "libre de pisos de tierra"

El presidente Bernardo Arévalo anunció que esta semana será declarado como "libre de pisos de tierra" el municipio de San Juan Ermita, en el departamento de Chiquimula, gracias a la construcción de 25 mil pisos de concreto. El mandatario se refirió a este tema en la conferencia de prensa de este lunes 25 de agosto de 2025, denominada como "La Ronda", para anunciar que viajará hasta este lugar para oficializar los resultados.
Arévalo añadió que hasta el momento suman 45 mil hogares libres de pisos de tierra en los municipios con menor índice de desarrollo del país. Con el resultado en San Juan Ermita, Arévalo aseguró que ahora hay familias que viven en condiciones más dignas.
El jefe del Organismo Ejecutivo añadió que junto con el programa de pisos de tierra viene la entrega de estufas y filtros para agua, porque todo forma parte de un programa integral. Arévalo argumentó que "cada piso saludable protege a las familias y ayuda a reducir las brechas del desarrollo".
Buscan beneficiar a los municipios más atrasados
El titular del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Abelardo Pinto, indicó que el municipio de San Juan Ermita pertenece a la región chortí y será el tercer municipio libre de pisos de tierra en Guatemala. Para el funcionario, este no es un número más, porque se trata de un municipio de los más alejados en el país.
No se trata de un municipio más, porque los más de 3 mil pisos de concreto que hicimos en este municipio, que es lo que ya mencionó el presidente, este es un logro y un acto de justicia social en una de las regiones más golpeadas por la pobreza y desnutrición, donde el Estado estuvo ausente durante décadas", sentenció Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo Social.
Pinto destacó que San Juan Ermita tiene un retraso en talla del 39.33 % y que esta en la región chortí, que en el 2001 tuvo que declararse en estado de emergencia por hambruna. Tras años de retardo, actualmente esas condiciones están cambiando, porque el Estado esta saldando una deuda, consideró.
Un piso no estema de estética, es tema de salud porque reduce en 39 % los casos de diarrea, 78 % las infecciones de parásitos y 81 % los casos de anemia infantil", argumentó el titular del MIDES.