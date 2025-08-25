 Declaran a San Juan Ermita como "libre de pisos de tierra"
Nacionales

Declaran a San Juan Ermita como "libre de pisos de tierra"

El presidente Bernardo Arévalo viajará hacia San Juan Ermita para declarar al municipio como "libre de pisos de tierra".

Compartir:
El titular del Ministerio de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, destacó que al final del año buscarán ampliar los hogares libres de pisos de tierra., Omar Solís.
El titular del Ministerio de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, destacó que al final del año buscarán ampliar los hogares libres de pisos de tierra. / FOTO: Omar Solís.

El presidente Bernardo Arévalo anunció que esta semana será declarado como "libre de pisos de tierra" el municipio de San Juan Ermita, en el departamento de Chiquimula, gracias a la construcción de 25 mil pisos de concreto. El mandatario se refirió a este tema en la conferencia de prensa de este lunes 25 de agosto de 2025, denominada como "La Ronda", para anunciar que viajará hasta este lugar para oficializar los resultados.

Arévalo añadió que hasta el momento suman 45 mil hogares libres de pisos de tierra en los municipios con menor índice de desarrollo del país. Con el resultado en San Juan Ermita, Arévalo aseguró que ahora hay familias que viven en condiciones más dignas.

El jefe del Organismo Ejecutivo añadió que junto con el programa de pisos de tierra viene la entrega de estufas y filtros para agua, porque todo forma parte de un programa integral. Arévalo argumentó que "cada piso saludable protege a las familias y ayuda a reducir las brechas del desarrollo".

Buscan beneficiar a los municipios más atrasados

El titular del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Abelardo Pinto, indicó que el municipio de San Juan Ermita pertenece a la región chortí y será el tercer municipio libre de pisos de tierra en Guatemala. Para el funcionario, este no es un número más, porque se trata de un municipio de los más alejados en el país.

No se trata de un municipio más, porque los más de 3 mil pisos de concreto que hicimos en este municipio, que es lo que ya mencionó el presidente, este es un logro y un acto de justicia social en una de las regiones más golpeadas por la pobreza y desnutrición, donde el Estado estuvo ausente durante décadas", sentenció Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo Social.

Pinto destacó que San Juan Ermita tiene un retraso en talla del 39.33 % y que esta en la región chortí, que en el 2001 tuvo que declararse en estado de emergencia por hambruna. Tras años de retardo, actualmente esas condiciones están cambiando, porque el Estado esta saldando una deuda, consideró.

Un piso no estema de estética, es tema de salud porque reduce en 39 % los casos de diarrea, 78 % las infecciones de parásitos y 81 % los casos de anemia infantil", argumentó el titular del MIDES.

Picop cae en hondonada causando la muerte de tres personas

El vehículo que se accidentó quedó en lo profundo de una hondonada de al menos 20 metros en la aldea El Panzal, Purulhá, Baja Verapaz.

En Portada

Reportan movimientos irregulares en Las Gaviotas, zona 13t
Nacionales

Reportan movimientos irregulares en Las Gaviotas, zona 13

07:24 AM, Ago 25
Dani Ceballos negocia su salida del Real Madridt
Deportes

Dani Ceballos negocia su salida del Real Madrid

06:59 AM, Ago 25
Presidente Arévalo destaca logros en su programa de viviendat
Nacionales

Presidente Arévalo destaca logros en su programa de vivienda

07:58 AM, Ago 25
Se forma la tormenta tropical Juliette en costas del Pacífico mexicanot
Internacionales

Se forma la tormenta tropical Juliette en costas del Pacífico mexicano

08:17 AM, Ago 25

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos