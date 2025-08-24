Picop cae en hondonada causando la muerte de tres personas

La aldea El Panzal, del municipio de Purulhá, departamento Baja Verapaz, fue escenario de un accidente de tránsito en el que fallecieron tres personas y otras dos resultaron heridas, confirmaron los cuerpos de socorro la tarde de este domingo 24 de agosto de 2025. Según las versiones confirmadas, un vehículo tipo picop cayó por un precipicio de más de 20 metros de profundidad.
Bomberos Voluntarios reportaron haber efectuado la extracción de dos mujeres, quienes presentaban trauma de cráneo, trauma de tórax y posibles fracturas. Ambas fueron llevadas a la emergencia del Hospital Regional de Cobán.
Bomberos Voluntarios de Tactic, Alta Verapaz, reportaron que varios vecinos hacían el traslado de las personas heridas hacia un centro asistencial y fueron interceptadas por las ambulancias para continuar el traslado y darles los primeros auxilios. Este cuerpo de rescate precisó que las lesionadas son madre e hija, de 75 y 35 años, respectivamente.
La primera de las afectadas presenta trauma de cráneo, por lo que fue trasladada en estado delicado, mientras que la joven de 35 años presenta trauma de tórax y posible fractura en uno de sus brazos. Ambas fueron trasladadas en una ambulancia de la Cruz Roja Guatemalteca, precisaron los rescatistas locales.
Esperan al MP
Mientras tanto, en el lugar del accidente quedaron tres personas fallecidas, quienes no han sido identificadas. La Policía Nacional Civil (PNC) llegó al lugar para resguardar el escenario del percance. Mientras tanto, familiares y vecinos esperan la llegada del Ministerio Público para efectuar los procedimientos que demanda la ley.