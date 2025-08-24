 Accidente de mototaxi deja una mujer fallecida y un herido
Nacionales

Accidente de mototaxi deja una mujer fallecida y un herido

Bomberos Municipales Departamentales confirmaron la muerte de una mujer por un accidente de tuc tuc en la colonia Las Flores, Ciudad Quetzal.

El vehículo de tres ruedas quedó volcado sobre un camino de terracería de Ciudad Quetzal. , Bomberos Municipales Departamentales.
El vehículo de tres ruedas quedó volcado sobre un camino de terracería de Ciudad Quetzal. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

El techo de un mototaxi, mejor conocido como tuc tuc, quedó totalmente destruido luego de un accidente de tránsito durante la tarde de este domingo 24 de agosto de 2025. Tras el hecho vial, los cuerpos de socorro lamentaron la muerte de una mujer, mientras realizaron el traslado de un hombre que quedó gravemente herido.

Bomberos Municipales Departamentales precisaron que el accidente vial ocurrió en la colonia Las Fuentes, Ciudad Quetzal. Los rescatistas añadieron que actualmente se investigan las causas para que el vehículo de tres ruedas quedara volcado en la vía pública, sobre un camino de terracería.

Los rescatistas precisaron que la emergencia fue atendida por elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Ciudad Quetzal, a bordo de las unidades AD-100 y RD-66. En el lugar, los paramédicos localizaron a un hombre con múltiples traumas.

Tras ser estabilizado por medio de los primeros auxilios, el lesionado fue trasladado al hospital de accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS 7-19). En el lugar fue necesario coordinar la presencia de las autoridades, para los trámites de rigor por la muerte de una mujer, cuyo cuerpo será levantado por las autoridades correspondientes.

Posibles causas del accidente

Las autoridades no descartaron que el vehículo haya tenido problemas mecánicos, principalmente en el sistema de frenos, lo que posiblemente causó que el conductor perdiera el control. El accidente ocurrió frente al Instituto Experimental de la colonia Los Encinos.

Bomberos Municipales Departamentales calcularon que la víctima mortal tenía unos 35 años y que vestía falda de color negro y una blusa multicolor. Ella fue identificada como Concepción de María Ruiz Amador, informó el vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, Mario Upún.

