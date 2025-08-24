 Autobús vuelca dejando heridos en San Andrés Iztapa
Nacionales

Autobús vuelca dejando heridos en San Andrés Itzapa

Bomberos Municipales Departamentales reportaron varios heridos en el ingreso a San Andrés Itzapa tras este accidente de autobús.

La unidad de transporte quedó tirada en el asfalto, luego que el chofer perdiera el control., Bomberos Municipales Departamentales.
La unidad de transporte quedó tirada en el asfalto, luego que el chofer perdiera el control. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

El ingreso a San Andrés Itzapa, departamento de Chimaltenango, fue escenario para un accidente de autobús, durante la mañana de este domingo 24 de agosto de 2025. Bomberos Municipales Departamentales alertaron que, por causas que se desconocen, la unidad de transporte volcó en el referido lugar.

En consecuencia, los paramédicos atendieron a los pasajeros, quienes sufrieron heridas menores por el golpe recibido y crisis nerviosa por el temor que les causó el acontecimiento. Elementos de Bomberos Municipales Departamentales, a bordo de las unidades RD-62 y RD-133 atendieron la emergencia y confirmaron el traslado de un herido hacia el hospital nacional de Chimaltenango.

Según las imágenes compartidas por los Bomberos Municipales Departamentales, la unidad de transporte de pasajeros identificada con placas C955 BSP, cubre la ruta entre los Aposentos, Itzapa y Chimaltenango. Asimismo, los rescatistas dieron a conocer que el vehículo pertenece a la empresa de transportes Esperanza.

Detalles del accidente de autobús

Medios locales destacaron que la unidad de transporte viajaba desde la capital cuando ocurrió el percance en el tramo del kilómetro 58 de la ruta de la cabecera departamental hacia el referido municipio. En redes sociales se recabaron las declaraciones del chofer del bus, quien aseguró que el accidente fue culpa de una motocicleta que se le atravesó.

El conductor narró que, al esquivar el vehículo de dos ruedas, perdió el control de la unidad. Como consecuencia, el autobús quedó volcado en la vía, por lo que no se descarta el uso de grúas para movilizar la unidad de transporte.

