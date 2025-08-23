Mujer herida de bala tras ataque en calzada Roosevelt

Los cuerpos de socorro reportaron que en horas de la tarde se registró un ataque armado en la calzada Roosevelt y 30 avenida de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala. El saldo fue de una persona herida.
El reporte de los Bomberos Voluntarios detalla que la víctima se conducía a bordo de un vehículo en el referido sector cuando fue atacada a balazos por personas desconocidas.
"La paciente presentaba una herida de bala en la espalda, por lo cual se le brindó asistencia y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial", explicó Oscar Sánchez, vocero de la institución.
Agregó que la mujer fue identificada como Katherin Pamela Morales Chávez, de 35 años.