 Mujer herida de bala tras ataque en calzada Roosevelt
Nacionales

Mujer herida de bala tras ataque en calzada Roosevelt

La víctima se conducía a bordo de un vehículo cuando fue atacada por desconocidos.

La mujer herida fue trasladada hacia un hospital., Bomberos Voluntarios
La mujer herida fue trasladada hacia un hospital. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los cuerpos de socorro reportaron que en horas de la tarde se registró un ataque armado en la calzada Roosevelt y 30 avenida de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala. El saldo fue de una persona herida.

El reporte de los Bomberos Voluntarios detalla que la víctima se conducía a bordo de un vehículo en el referido sector cuando fue atacada a balazos por personas desconocidas.

"La paciente presentaba una herida de bala en la espalda, por lo cual se le brindó asistencia y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial", explicó Oscar Sánchez, vocero de la institución.

Agregó que la mujer fue identificada como Katherin Pamela Morales Chávez, de 35 años.

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa CentroamericanaDonald Trump
