 Motorista fallece en accidente en Calzada Roosevelt
Nacionales

Motorista muere tras accidente en calzada Roosevelt

El conductor impactó contra postes que se ubican a un costado de la ruta.

El motorista impactó contra un poste a un costado de la ruta., Bomberos Voluntarios
El motorista impactó contra un poste a un costado de la ruta. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un motorista murió como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este jueves 21 de agosto en el kilómetro 15 de la ruta Interamericana, en el área de la calzada Roosevelt, zona 2 del municipio de Mixco. El hecho ocurrió en el tramo que conduce hacia la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas de transeúntes que notificaban sobre un hecho vial en el sector, por lo que de inmediato se trasladaron unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre que permanecía a un costado de la carretera, donde había impactado contra postes del alumbrado público tras perder el control del manubrio de la motocicleta donde viajaba.

El paciente se encontraba en estado inconsciente y presentaba golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlo, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales como consecuencia de la gravedad de las lesiones que sufrió.

El oficial Víctor Gómez, vocero de la entidad de socorro, indicó que los familiares de la persona fallecida se presentaron al lugar donde ocurrió el accidente y la identificaron como Jonathan Estuardo Alvarado, de 23 años de edad.

Cierre vehicular tras accidente

Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al área donde permanece el cuerpo de la víctima y quedaron a la espera de presencia de fiscales del Ministerio Público.

Las autoridades de tránsito dieron a conocer que en el lugar donde ocurrió el accidente se mantiene un cierre vehicular parcial, pues las unidades de emergencia y de las fuerzas de seguridad están ocupando al menos un carril.

Esta situación repercute en la movilidad en el sector, por lo que se hizo un llamado a los usuarios a tener precaución.

