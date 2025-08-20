Video muestra insólito accidente en Antigua Guatemala

Un insólito accidente de tránsito registrado en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, quedó grabado por cámaras de seguridad y se volvió viral en redes sociales. Las imágenes muestran el momento exacto en el que un vehículo vuelca tras impactar contra un automóvil estacionado en las calles de la ciudad colonial.
El video captó a un vehículo blanco que circulaba a velocidad moderada sobre la 1ra. avenida sur, en dirección a la 7a. calle oriente. De manera repentina, por causas aún desconocidas, el conductor perdió el control del timón, chocó de frente contra el carro estacionado y terminó volcado en plena vía.
Las imágenes también revelan que, metros antes del percance, el automóvil blanco estuvo a punto de colisionar contra un taxi estacionado, lo que sugiere que el conductor ya venía perdiendo el control.
¿Qué ocasionó el accidente en Antigua Guatemala?
Tras la volcadura, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Antigua Guatemala acudieron al lugar para atender la emergencia. El automovilista fue puesto a disposición de la Policía Nacional Civil, mientras que el vehículo accidentado fue retirado por una grúa.
La PMT informó que dentro del automóvil se encontró una bebida alcohólica, aunque no se confirmó si el conductor estaba bajo efectos del alcohol o si la causa del accidente fue una distracción al volante, posiblemente por el uso del celular.
El hecho generó múltiples comentarios en redes sociales, donde usuarios señalaron la imprudencia al conducir y el riesgo que implica manejar bajo cualquier tipo de distracción.
La PMT hizo un llamado a la población: "Sé un conductor responsable. Cada segundo al volante cuenta, respeta los límites de velocidad y cuida tu vida y la de los demás".